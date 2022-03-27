Как может проявляться рак: врач советует обращать внимание на свое пробуждение

«Мы часто замечаем: в случаях рака кишечника и желудка пациенты рассказывают, что они просыпаются утром от сильного позыва посетить туалет, чтобы опорожниться», - сообщила эксперт.

«Практическое правило: если боль или что-то еще будит вас ото сна, то игнорировать этого нельзя», - подчеркнула медик.

Во-первых, вести дневник. Следует точно записать возникшие у себя симптомы, а также фиксировать моменты, когда именно они появляются и когда проходят. Это нужно делать на протяжении трех недель.

Во-вторых, обращать внимание на общее самочувствие. Что важно учитывать: ощущается ли усталость, происходит ли потеря веса, меняется ли психоэмоциональное состояние.

В-третьих, идти к врачу. Можно записаться на прием к терапевту, рассказать о своих изменениях. Дневник симптомов в этом случае будет очень полезен. Дальнейшие действия будут зависеть от рекомендаций специалиста.