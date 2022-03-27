Как может проявляться рак: врач советует обращать внимание на свое пробуждение
Как происходит ваше пробуждение от сна? Некоторые причины, заставляющие нас просыпаться, могут сигнализировать о развитии рака, говорит врач.
Британский врач Нигхат Ариф рассказала в интервью о том, что некоторые особенности пробуждения от сна могут быть «красными флажками» злокачественных процессов, происходящих в организме. Говоря об этом, доктор Нигхат посоветовала обращать внимание на состояния, которые будят человека и заставляют его спешить в туалет.
В частности, сказала медик, таким образом может проявляться рак органов пищеварительной системы.
«Мы часто замечаем: в случаях рака кишечника и желудка пациенты рассказывают, что они просыпаются утром от сильного позыва посетить туалет, чтобы опорожниться», - сообщила эксперт.
Врач подчеркнула, что подобное пробуждение может оказаться сигналом рака, если раньше человек не просыпался из-за настойчивых сигналов своего пищеварительного тракта. Изменения в привычках кишечника нередко являются симптомом колоректального рака, - напомнила доктор Нигхат.
Также специалист заметила, что тревожными симптомами могут быть тошнота или головная боль, из-за которых человек вынужден проснуться.
«Практическое правило: если боль или что-то еще будит вас ото сна, то игнорировать этого нельзя», - подчеркнула медик.
Как реагировать на изменения с организмом? Специалист советует придерживаться трех золотых правил.
- Во-первых, вести дневник. Следует точно записать возникшие у себя симптомы, а также фиксировать моменты, когда именно они появляются и когда проходят. Это нужно делать на протяжении трех недель.
- Во-вторых, обращать внимание на общее самочувствие. Что важно учитывать: ощущается ли усталость, происходит ли потеря веса, меняется ли психоэмоциональное состояние.
- В-третьих, идти к врачу. Можно записаться на прием к терапевту, рассказать о своих изменениях. Дневник симптомов в этом случае будет очень полезен. Дальнейшие действия будут зависеть от рекомендаций специалиста.
Нигхат Ариф (Nighat Arif)
Здоровье
врач NHS, британской национальной службы здравоохранения
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