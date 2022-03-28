Употребление алкоголя делает вас энергичнее? У вас может быть повышенный риск зависимости

100 Фото: pexels.com
Бодрость при употреблении алкоголя — признак зависимости

Многие наливают бокал вина или открывают пиво, чтобы расслабиться в конце дня. Но если после выпивки вы чувствуете прилив энергии — это может быть тревожным знаком.

«Исследования показывают, что люди, которые становятся энергичнее после пары порций алкоголя, подвержены риску алкоголизма», — рассказывает Джозеф Вольпичелли, доктор медицинских наук, специалист по зависимостям.

Другими словами, если алкоголь бодрит вас, а не утомляет, это может сигнализировать о проблемах. Сам по себе этот эффект не является опасным сигналом, но он может спровоцировать плохой паттерн. Например, человек начинает выпивать больше алкоголя. Если вы обнаружили, что ваше желание пить увеличивается с количеством потребляемого алкоголя, вы подвергаетесь риску алкогольной зависимости.

Ранее специалисты объяснили, как меняется мозг даже при небольшом употреблении алкоголя.
Джозеф Вольпичелли
Джозеф Вольпичелли
Здоровье
Доктор медицинских наук, специалист по зависимостям
Теги : алкоголь, алкоголизм