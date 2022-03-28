Употребление алкоголя делает вас энергичнее? У вас может быть повышенный риск зависимости

«Исследования показывают, что люди, которые становятся энергичнее после пары порций алкоголя, подвержены риску алкоголизма», — рассказывает Джозеф Вольпичелли, доктор медицинских наук, специалист по зависимостям.

Многие наливают бокал вина или открывают пиво, чтобы расслабиться в конце дня. Но если после выпивки вы чувствуете прилив энергии — это может быть тревожным знаком.Другими словами, если алкоголь бодрит вас, а не утомляет, это может сигнализировать о проблемах. Сам по себе этот эффект не является опасным сигналом, но он может спровоцировать плохой паттерн. Например, человек начинает выпивать больше алкоголя. Если вы обнаружили, что ваше желание пить увеличивается с количеством потребляемого алкоголя, вы подвергаетесь риску алкогольной зависимости.Ранее специалисты объяснили, как меняется мозг даже при небольшом употреблении алкоголя.