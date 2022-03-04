Даже небольшое потребление алкоголя уменьшает размер мозга

«Эти результаты противоречат научным и правительственным рекомендациям по безопасным ограничениям употребления алкоголя», - подчеркивает Генри Кранцлер, автор, ответственный за корреспонденцию, профессор психиатрии.

У пьющих людей меняется структура и размер мозга, что приводит к когнитивным нарушениям. Многие считают, что им это не грозит, если не превышать определенного уровня потребления алкоголя. Однако всего несколько кружек пива или бокалов вина в неделю могут наносить аналогичный вред.Анализ данных более чем 36 000 взрослых, проведенный командой из Пенсильванского университета, показал, что потребление алкоголя в легкой и умеренной степени связано с уменьшением общего объема мозга. Исследование показало, что связь сильнее при более высоком уровне потребления алкоголя.Например у 50-летних людей, потребляющих один бокал вина в день (две порции алкоголя), происходят сопутствующие изменения в головном мозге, эквивалентные двухлетнему старению. Переход от двух к трем порциям алкоголя в том же возрасте аналогичен старению на три с половиной года. Команда сообщила о своих выводах в журнале Nature Communications.Ранее MedikForum рассказывал, как определить риск болезни Альцгеймера по глазам