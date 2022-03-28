Женские ступни более подвержены щекотке
Исследователи из Университета Окленда в Новой Зеландии выяснили, что женские ступни обладают повышенной чувствительностью к щекотке, по сравнению с мужскими. Причём максимальная чувствительность у женщин в центральной части ступни, а у мужчин - поблизости от пальцев.
Новозеландские исследователи решили, что в нынешней непростой эпидемиологической обстановке, когда почти все серьёзные научные коллективы занимаются борьбой с коронавирусом, можно провести исследование о щекотке. Они внимательно проанализировали уровень чувствительности мужской и женской стопы. По данному показателю, как выяснилось, женские стопы более чувствительны. Специально для этого исследования был разработан целый электронный девайс на батарейках для щекотания стоп, через который пропустили несколько добровольцев обоего пола.
Это электронное устройство щекотало участников эксперимента, стимулируя различные зоны на стопах. Было установлено, что у женщин максимальный центр чувствительности располагается как раз на изгибе стопы, то есть почти в самом ее центре, а у мужчин он расположен поблизости от пальцев. Предыдущие исследования ранее показывали, что щекотка может снизить уровень стресса, но в распоряжение науки не было столь ценных сведений о том, насколько чувствительность к щекотке зависит от пола человека.
В эксперименте приняли участие 13 добровольцев - 7 женщин и 6 мужчин. В среднем, по уровню чувствительности женщины дали 5,57 баллов по десятибалльной шкале, а мужчины - 3,83 баллов. Чем выше был уровень баллов, тем более подвержены щекотке оказывались добровольцы. На основе этих исследований их авторы разработали гибкую стельку, которую можно вставлять в любую обувь для того, чтобы она щекотала её владельцев в лечебно-терапевтических целях для снижения стресса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Окленда
Здоровье
университет, расположенный в городе Окленд, Новая Зеландия. Является крупнейшим университетом Новой Зеландии
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