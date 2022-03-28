Боль и онемение в бедрах сигналят о проблемах с позвоночником
Чаще всего мышечная боль — результат обычного перенапряжения или небольшой травмы. Однако эксперты предупреждают, что определенные ощущения могут сигнализировать о проблемах с другой частью тела. Чаще всего такая боль локализуется в бедрах.
Если вы испытываете боль, слабость, покалывание или онемение в бедрах, проблема может крыться в позвоночнике. В частности, речь идет о грыже межпозвонкового диска и ее осложнениях. Такую боль часто называет воспаление седалищного нерва. Ощущения распространяются от спины к другим частям тела, потому что седалищный нерв очень длинный.
Специалисты подчеркивать, что грыжи могут формироваться в любом возрасте. Но чаще всего они регистрируются у людей в возрасте от 30 до 50 лет. Грыжа межпозвонкового диска возникает, когда желеобразное содержимое позвоночного диска вытекает наружу. Это приводит к раздражению и воспалению окружающих тканей. В результате возникает боль или чувство онемения. Хотя симптомы могут возникать на обеих сторонах тела, чаще всего они проявляются только с одной стороны.
Специалисты Клиники Мэйо отмечают, что грыжа чаще всего является результатом дегенерации диска. Это естественный процесс в результате старения. С возрастом диски становятся менее гибкими, они чаще рвутся даже при незначительном напряжении или скручивании. Большинство людей не могут точно определить причину грыжи. Чаще всего заработать ее можно при неправильном поднятии тяжестей, падении или ударе по спине.
Ранее специалисты объяснили, какой фактор увеличивает риск инсульта в четыре раза.
Клиника Мэйо
Здоровье
Частный медицинский центр в США
Оставить комментарий