Сильный зуд века оказался симптомом рака
47-летняя женщина из Китая узнала, что сильный зуд ее глазного века, на самом деле, спровоцирован злокачественным новообразованием кожи. Причём оно начало развиваться прямо в верхушке глаза.
Женщина из Китая, чьё имя не называется, обратилась в больницу населённого пункта, расположенного приблизительно в 750 км от печально известного города Ухань, откуда началась коронавирусная пандемия. Врачам глазной клиники она пожаловалась на непроходящий зуд в области глазного века, который начался за две недели до этого. Это ощущение уже не давало несчастной нормально жить, и тогда она решила обратиться за медицинской помощью. Пациентку отправили на тщательное обследование, которое показало, что с внутренней стороны века в него что-то упирается.
После этого была проведена процедура, во время которой века приподняли и как бы вывернули наизнанку. Это позволило обнаружить пигментированный очаг поражения в верхней части глаза, представляющий собой сочетание чёрного и розового цветов. Поражение разрасталось на пальпебральной конъюнктиве - прозрачной мембране с внутренней стороны века, которая соединяла глаз с окружающей тканью.
После этого была проведена биопсия, которая показала наличие злокачественной меланомы - довольно опасной разновидности рака кожи. Но хотя этот вид рака встречается достаточно часто, у женщины обнаружили вид меланомы с пигментными поражениями, который, напротив, диагностируется очень редко. Женщине предложили удалить опухоль, но она отказалась от операции и выбрала лечение пембролизумабом - препаратом на основе антител, которым лечат в том числе и меланому. В настоящий момент, через несколько месяцев лечения, дальнейшего прогрессирования опухоли не наблюдается, а значит, препарат работает. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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