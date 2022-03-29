Онкология: зуд век может быть признаком рака глаз — первый заметный симптом больного
Рак глаза описывает аномальный рост клеток, который развивается в частях глаза. Некоторые части глаза более подвержены раку, чем другие. Существуют различные типы этого диагноза, и они зависят от типа клетки, в которой начинается рак.
Меланома глаза возникает, когда клетки, вырабатывающие пигмент в ваших глазах, делятся и размножаются слишком быстро. Затем этот процесс приводит к комку ткани, известному как опухоль, объясняет NHS.
У женщины начались проблемы с зудом век за две недели до того, как она обратилась за медицинской помощью. При первичном осмотре ее глаза в августе было обнаружено, что что-то торчит из-под ее правого века. Это был первый признак того, что что-то не так.
Затем врачи выполнили выворот века, который описывает процедуру, при которой веко поднимается, и пациент должен смотреть вниз. В ходе этого процесса на ее глазу было обнаружено пигментированное поражение, сочетающее розовый и черный цвета. Было обнаружено, что это поражение растет на пальпебральной конъюнктиве, прозрачной мембране на внутренней стороне века, которая соединяет глаз с окружающей его тканью.
Дальнейший анализ показал, что это поражение было злокачественным, что привело к диагнозу злокачественной меланомы. К счастью, исследователи объяснили, что меланома, характеризующаяся пигментными поражениями, является редкой формой рака глаза. Более того, случаи меланомы глаза, как правило, крайне редки.
Каковы симптомы рака глаза?
- Тени, вспышки света или волнистые линии перед глазами
- Затуманенное зрение
- Темное пятно в вашем глазу, которое становится больше
- Частичная или полная потеря зрения
- Выпячивание одного глаза
- Припухлость на веке или в глазу, которая увеличивается в размерах
- Боль в глазу или вокруг него
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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