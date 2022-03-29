Онкология: зуд век может быть признаком рака глаз — первый заметный симптом больного

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Онкология: зуд век может быть признаком рака глаз — первый заметный симптом больного

Рак глаза описывает аномальный рост клеток, который развивается в частях глаза. Некоторые части глаза более подвержены раку, чем другие. Существуют различные типы этого диагноза, и они зависят от типа клетки, в которой начинается рак.

Меланома глаза возникает, когда клетки, вырабатывающие пигмент в ваших глазах, делятся и размножаются слишком быстро. Затем этот процесс приводит к комку ткани, известному как опухоль, объясняет NHS.

У женщины начались проблемы с зудом век за две недели до того, как она обратилась за медицинской помощью. При первичном осмотре ее глаза в августе было обнаружено, что что-то торчит из-под ее правого века. Это был первый признак того, что что-то не так.

Затем врачи выполнили выворот века, который описывает процедуру, при которой веко поднимается, и пациент должен смотреть вниз. В ходе этого процесса на ее глазу было обнаружено пигментированное поражение, сочетающее розовый и черный цвета. Было обнаружено, что это поражение растет на пальпебральной конъюнктиве, прозрачной мембране на внутренней стороне века, которая соединяет глаз с окружающей его тканью.

Дальнейший анализ показал, что это поражение было злокачественным, что привело к диагнозу злокачественной меланомы. К счастью, исследователи объяснили, что меланома, характеризующаяся пигментными поражениями, является редкой формой рака глаза. Более того, случаи меланомы глаза, как правило, крайне редки.

Каковы симптомы рака глаза?


  • Тени, вспышки света или волнистые линии перед глазами
  • Затуманенное зрение
  • Темное пятно в вашем глазу, которое становится больше
  • Частичная или полная потеря зрения
  • Выпячивание одного глаза
  • Припухлость на веке или в глазу, которая увеличивается в размерах
  • Боль в глазу или вокруг него 
Хотя эти симптомы могут не обязательно» означать, что у вас рак, важно посетить своего врача как можно скорее.

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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)

Здоровье

Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

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