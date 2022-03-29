Онкология: зуд век может быть признаком рака глаз — первый заметный симптом больного





У женщины начались проблемы с зудом век за две недели до того, как она обратилась за медицинской помощью. При первичном осмотре ее глаза в августе было обнаружено, что что-то торчит из-под ее правого века. Это был первый признак того, что что-то не так.

Каковы симптомы рака глаза?

Тени, вспышки света или волнистые линии перед глазами

Затуманенное зрение

Темное пятно в вашем глазу, которое становится больше

Частичная или полная потеря зрения

Выпячивание одного глаза

Припухлость на веке или в глазу, которая увеличивается в размерах

Боль в глазу или вокруг него