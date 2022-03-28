Гастроэнтеролог Левина: какими симптомами может проявляться холецистит

«Это боли в правом подреберье, которые могут сопровождаться тошнотой, рвотой – часто желчью», - уточнила Левина.

комментарии врача гастроэнтеролога Оксаны Левиной были перечислены симптомы, которыми может проявляться холецистит. Медик заметила, что при любом воспалении в организме повышается уровень лейкоцитов. Кроме того, начинает расти C-реактивный белок (он является одним из физиологических маркеров воспаления). Определить подобные изменения позволяет анализ крови.Что касается внешних симптомов холецистита, то ими становятся болевые ощущения.Гастроэнтеролог дополнила: выделяемая с рвотой желчь может быть густой, зеленой. Исторгнув ее, человек может испытывать явное облегчение. В то же время прием желчегонных средств при холецистите нежелателен, подчеркнула медик. Левина объяснила, что такие препараты не лечат болезнь – между тем, при вызываемом ими сокращении желчного пузыря может возникать ненужный, более интенсивный дискомфорт.Врач рассказала, что холецистит может быть связан с образованием в желчном пузыре камней. В этом случае пострадавший человек может испытывать сильнейшую боль. В такой ситуации необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие проблемы со здоровьем указывает чувство жжения в груди.