Аллерголог объяснила, как вводить взрослую еду в рацион ребенка

«Родители так напуганы рисками тяжелых аллергических реакций, что начинают боятся еды. Боятся навредить детям. Отсроченное введение в рацион частых аллергенов (молоко, яйца, рыба, морепродукты, орехи), наоборот, повышает риск развития аллергии на них. Желательно ввести эти продукты на первом году жизни ребенка или хотя бы до 2 лет», — говорит специалист.

Боясь спровоцировать развитие аллергии у ребенка, многие родители предпочитают вообще не давать малышам «опасные» продукты и отсрочить их введение в рацион на как можно более поздний период. В число таких продуктов часто попадают очень полезные: орехи, рыба, яйца, апельсины и так далее.Эксперт отмечает, что на самом деле фрукты и овощи редко становятся причиной аллергии у детей. Аллергия на них встречается всего у 3% подростков, у детей еще реже. Чаще они становятся аллергенами из-за перекрестной аллергии с пыльцой.Мед тоже не так часто становится причиной проблем. Давать его малышам в возрасте до года не нужно совсем по другим причинам — из-за риска ботулизма.Если у кого-то у членов семьи была аллергия на рыбу, важно снизить такие риски у ребенка. Но для этого ее не нужно вычеркивать из меню, а, наоборот, ввести пораньше.