Рядом с постелью раковых больных нужны картины
Живопись рядом с постелью пациентов со злокачественными новообразованиями положительно влияет на их психику. Она воздействует успокаивающим образом, как установили учёные из Университета Рочестера в США.
Когда пациент болен раком, почти все его мысли связаны с этой болезнью и с тем, сможет ли он её победить. Нечего и говорить о том, насколько тяжело всё это воздействует на психику, и как важно таким больным всё-таки уметь отвлечься. И вот исследователи из Университета Рочестера обнаружили, что раковые больные могут добиться этого отвлечения и даже достичь собственного дзена, если они будут смотреть на живописные работы, расположенные рядом с постелью. У таких пациентов уровень тревожности существенно снижается.
В сегодняшнем мире онкологические пациенты сталкиваются с дополнительной изоляцией из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Многие раковые больные имеют скомпрометированную иммунную систему, из-за чего для них смертельно опасно заражение коронавирусом. Вот почему так важно обрести покой, ведь от настроя пациента также в какой-то степени зависят результаты лечения. В сферу внимания учёных попали 73 пациента, и исследователи сравнивали уровень тревожности у тех, кто мог любоваться различными живописными полотнами с теми, кто никаких картин рядом со своей постелью не видел.
Наблюдения показали, что картины действительно оказывают положительное воздействие. Чаще всего к этому эффекту приводили живописные изображения природы или животных - они действовали на людей успокаивающую. Естественно, чтобы подбирать картины нужно тоже с особым мастерством, на них не должно быть ни намёка на какие-то страдания, переживания или беспокойства - только умиротворяющие и расслабляющие изображения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Рочестера
Здоровье
Частный исследовательский университет США, расположенный в Рочестере, штат Нью-Йорк. В состав университета входят 6 школ, в том числе престижная Истменовская школа музыки.
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