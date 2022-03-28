Онколог Мудунов назвал онемение во рту одним из симптомов рака языка

«Табачный дым – самый распространенный канцероген, который поражает в том числе органы, которые первыми соприкасаются с ним: ротовую полость и язык», - сказал Али Мудунов.

Незаживающие ранки во рту, на языке

Припухлости в ротовой полости.

Нарушенная подвижность челюсти, языка.

Онемение в полости рта, на языке.

Боль, дискомфорт во рту.

Пятна (белесые или красные) на деснах.

Ощущение кома в горле.

Изменение голоса.

«Если хотя бы один из симптомов не проходит в течение недели, то следует обратиться к специалисту», - уточнил Мудунов.