Онколог Мудунов назвал онемение во рту одним из симптомов рака языка
По словам онколога Али Мудунова, рак языка может проявляться рядом симптомов, включая онемение во рту, незаживающие язвочки на его слизистой, а также ощущение кома в горле.
В интервью врач объяснил, что возникновение рака у человека тесно связано с клеточными мутациями. Клетки перестают самоуничтожаться, когда приходит нужный момент, – вместо этого они становятся злокачественными, накапливаются и образуют опухоль.
Онколог Мудунов заметил, что пусковым механизмом мутаций в клетках могут быть разные факторы, одним из них является курение.
«Табачный дым – самый распространенный канцероген, который поражает в том числе органы, которые первыми соприкасаются с ним: ротовую полость и язык», - сказал Али Мудунов.
Онколог назвал симптомы, которые могут возникать в случае рака языка
- Незаживающие ранки во рту, на языке
- Припухлости в ротовой полости.
- Нарушенная подвижность челюсти, языка.
- Онемение в полости рта, на языке.
- Боль, дискомфорт во рту.
- Пятна (белесые или красные) на деснах.
- Ощущение кома в горле.
- Изменение голоса.
«Если хотя бы один из симптомов не проходит в течение недели, то следует обратиться к специалисту», - уточнил Мудунов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется растущая в кишечнике опухоль.
Али Мудунов
Здоровье
онколог, оториноларинголог, онкохирург
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