Онколог Мудунов назвал онемение во рту одним из симптомов рака языка

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осмотр полости рта

По словам онколога Али Мудунова, рак языка может проявляться рядом симптомов, включая онемение во рту, незаживающие язвочки на его слизистой, а также ощущение кома в горле.

В интервью врач объяснил, что возникновение рака у человека тесно связано с клеточными мутациями. Клетки перестают самоуничтожаться, когда приходит нужный момент, – вместо этого они становятся злокачественными, накапливаются и образуют опухоль.

Онколог Мудунов заметил, что пусковым механизмом мутаций в клетках могут быть разные факторы, одним из них является курение.

«Табачный дым – самый распространенный канцероген, который поражает в том числе органы, которые первыми соприкасаются с ним: ротовую полость и язык», - сказал Али Мудунов.

Онколог назвал симптомы, которые могут возникать в случае рака языка
  • Незаживающие ранки во рту, на языке
  • Припухлости в ротовой полости.
  • Нарушенная подвижность челюсти, языка.
  • Онемение в полости рта, на языке.
  • Боль, дискомфорт во рту.
  • Пятна (белесые или красные) на деснах.
  • Ощущение кома в горле.
  • Изменение голоса.
Эксперт дал совет, когда   нужно обращаться к врачу.

«Если хотя бы один из симптомов не проходит в течение недели, то следует обратиться к специалисту», - уточнил Мудунов.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется растущая в кишечнике опухоль.
Али Мудунов
Али Мудунов
Здоровье
онколог, оториноларинголог, онкохирург
Теги : рак языка, симптомы рака, Али Мудунов