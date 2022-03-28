Симптомы рака: проблемы с туалетом могут указывать на растущую опухоль в кишечнике

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посещение туалета

Если вы заметили неприятные проблемы с туалетом, не стесняйтесь рассказывать о них врачу – это может спасти вам жизнь.

Специалисты, представляющие организацию Macmillan Cancer Support, рассказали о том, какие проблемы с туалетом могут указывать на растущую в кишечнике опухоль.

Одна из них – это следы крови. Кровь может быть ярко-красной или темной, ее можно обнаружить либо в унитазе, либо при вытирании.

Другой возможный симптом того, что растущая опухоль находится в кишечнике, – это ощущение, что кишечник не опорожняется должным образом при посещении туалета. Хотя выделение стула происходит, человек чувствует, что какая-то его часть все еще продолжает оставаться в пищеварительном тракте.

Еще одна проблема, возникающая как возможный симптом рака – это

«изменение обычного режима работы кишечника», которое длится дольше трех недель».

В частности, пояснили эксперты, могут возникать приступы запоров или диареи, в том числе сопровождаемые другими признаками рака. К таким признакам относятся необъяснимая потеря веса, боль в животе или боль в заднем проходе, необъяснимая усталость, головокружение, одышка.

Кто подвержен раку кишечника. Хотя точная причина возникновения злокачественной опухоли неизвестна, существуют факторы, повышающие риск развития заболевания у человека. В частности, заболеванию подвержены люди возрастом 50 лет и старше, курильщики, люди с ожирением, злоупотребляющие алкоголем и красным мясом (особенно переработанным), а также имеющие родных, которым был диагностирован колоректальный рак.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему нельзя терпеть, если ночью хочется в туалет.

Macmillan Cancer Support

Здоровье

одна из крупнейших британских благотворительных организаций, предоставляющая помощь, людям, страдающим онкологическими заболеваниями

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