Симптомы рака: проблемы с туалетом могут указывать на растущую опухоль в кишечнике
Если вы заметили неприятные проблемы с туалетом, не стесняйтесь рассказывать о них врачу – это может спасти вам жизнь.
Специалисты, представляющие организацию Macmillan Cancer Support, рассказали о том, какие проблемы с туалетом могут указывать на растущую в кишечнике опухоль.
Одна из них – это следы крови. Кровь может быть ярко-красной или темной, ее можно обнаружить либо в унитазе, либо при вытирании.
Другой возможный симптом того, что растущая опухоль находится в кишечнике, – это ощущение, что кишечник не опорожняется должным образом при посещении туалета. Хотя выделение стула происходит, человек чувствует, что какая-то его часть все еще продолжает оставаться в пищеварительном тракте.
Еще одна проблема, возникающая как возможный симптом рака – это
«изменение обычного режима работы кишечника», которое длится дольше трех недель».
В частности, пояснили эксперты, могут возникать приступы запоров или диареи, в том числе сопровождаемые другими признаками рака. К таким признакам относятся необъяснимая потеря веса, боль в животе или боль в заднем проходе, необъяснимая усталость, головокружение, одышка.
Кто подвержен раку кишечника. Хотя точная причина возникновения злокачественной опухоли неизвестна, существуют факторы, повышающие риск развития заболевания у человека. В частности, заболеванию подвержены люди возрастом 50 лет и старше, курильщики, люди с ожирением, злоупотребляющие алкоголем и красным мясом (особенно переработанным), а также имеющие родных, которым был диагностирован колоректальный рак.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему нельзя терпеть, если ночью хочется в туалет.
Macmillan Cancer Support
Здоровье
одна из крупнейших британских благотворительных организаций, предоставляющая помощь, людям, страдающим онкологическими заболеваниями
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