Врач-нефролог Козина назвала симптомы нездоровых почек

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болезни почек

По словам врача, здоровье почек весной может страдать из-за типичных сезонных инфекций, и некоторые симптомы указывают на возникшую проблему.

«В начале весны статистически учащаются случаи заболевания почек: цистит, пиелонефрит», - напомнила в интервью врач-нефролог Ольга Козина.


Медик отметила, что состояние почек в это время гола может ухудшиться из-за переохлаждения или сезонных инфекций – например, респираторных, той же простуды. До 35 процентов людей, имеющих ослабленные почки или их хронические нарушения, сталкиваются с обострением патологических состояний.

«При наличии каких-либо симптомов, которые могут говорить о проблемах с почками, стоит незамедлительно обращаться к врачу», - подчеркнула Козина.

Нефролог также назвала симптомы нездоровых почек.
  • Повышенное давление.
  • Мутная моча, ее выраженный неприятный запах.
  • Участившееся мочеиспускание.
  • Следы крови в моче.
  • Отек лица.
  • Отек ног.
  • Боль в пояснице.
  • Сухость во рту, обострившееся чувство жажды.
Козина добавила, что для поддержания хорошего состояния почек очень большое значение имеет рацион: в нем должно быть достаточно воды и витаминов. Помимо этого, нельзя злоупотреблять алкоголем и жирной пищей, как и придерживаться питания, в котором недостает калорий.

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Ольга Козина
Ольга Козина
Здоровье
врач-нефролог
Теги : болезни почек, признаки заболевания, Ольга Козина