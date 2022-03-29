Врач-нефролог Козина назвала симптомы нездоровых почек

«В начале весны статистически учащаются случаи заболевания почек: цистит, пиелонефрит», - напомнила в интервью врач-нефролог Ольга Козина.

«При наличии каких-либо симптомов, которые могут говорить о проблемах с почками, стоит незамедлительно обращаться к врачу», - подчеркнула Козина.

Повышенное давление.

Мутная моча, ее выраженный неприятный запах.

Участившееся мочеиспускание.

Следы крови в моче.

Отек лица.

Отек ног.

Боль в пояснице.

Сухость во рту, обострившееся чувство жажды.