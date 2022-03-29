Врач-нефролог Козина назвала симптомы нездоровых почек
По словам врача, здоровье почек весной может страдать из-за типичных сезонных инфекций, и некоторые симптомы указывают на возникшую проблему.
«В начале весны статистически учащаются случаи заболевания почек: цистит, пиелонефрит», - напомнила в интервью врач-нефролог Ольга Козина.
Медик отметила, что состояние почек в это время гола может ухудшиться из-за переохлаждения или сезонных инфекций – например, респираторных, той же простуды. До 35 процентов людей, имеющих ослабленные почки или их хронические нарушения, сталкиваются с обострением патологических состояний.
«При наличии каких-либо симптомов, которые могут говорить о проблемах с почками, стоит незамедлительно обращаться к врачу», - подчеркнула Козина.
Нефролог также назвала симптомы нездоровых почек.
- Повышенное давление.
- Мутная моча, ее выраженный неприятный запах.
- Участившееся мочеиспускание.
- Следы крови в моче.
- Отек лица.
- Отек ног.
- Боль в пояснице.
- Сухость во рту, обострившееся чувство жажды.
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Ольга Козина
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