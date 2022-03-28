Какие продукты оздоровляют печень: объясняет гепатолог Учурова
Продукты, содержащие антиоксиданты, пектин или омега-3 жирные кислоты, могут быть очень полезными для оздоровления печени, констатирует врач.
Печень является одним из важнейших многофункциональных органов нашего тела: она ответственна за очищение организма от ненужных, потенциально токсичных компонентов, выработку холестерина и желчи, с помощью которой тело расщепляет и усваивает жиры. Печень обладает потрясающей способностью регенерировать свои ткани, но такое умение органа восстанавливаться может страдать из-за вредных привычек.
В своем интервью врач гепатолог Ирина Учурова рассказала, что некоторые продукты питания оздоровляют печень, помогая ей справляться с нагрузками, а также активно осуществлять свою функцию главного фильтра организма. Вот что специалист советует включать в рацион.
Продукты с антиоксидантами. По словам Учуровой, для поддержки печени следует употреблять разнообразную зелень:
«Употребление зелени способствует очищению организма и предостерегает от возникновения ожирения печени».
Продукты с пектином. Действуя как сорбент, пектин усиливает эффект детокса.
«Пектиновые вещества содержатся в яблоках, свекле, персиках, абрикосах, груше, винограде, сливе».
Продукты с высоким уровнем клетчатки. Учурова пояснила, что такие продукты также активизируют выведение потенциально вредных веществ и жира, помогая в том числе очищаться от них самой печени. Гепатолог советует есть отруби, цельное зерно, бобовые, яблоки, разнообразную капусту, морковь, сухофрукты.
Масла. Медики рекомендует растительные масла – в частности, оливковое или льняное, которые дают желчегонный эффект.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как сказывается на состоянии печени употребление чеснока.
Ирина Учурова
ЗОЖ
гастроэнтеролог, гепатолог
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