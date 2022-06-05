Нефролог Иванова: неприятный запах изо рта могут вызывать больные почки

«У большинства пациентов признаки могут появляться только уже в далеко зашедшей стадии. Это симптомы начинающейся уремической интоксикации», - сказала Иванова.

«Появляется неприятный запах мочевины изо рта», - уточнила медик.

Непреднамеренная потеря веса.

Потеря аппетита.

Кожный зуд.