Нефролог Иванова: неприятный запах изо рта могут вызывать больные почки
Одним из симптомов, указывающих на серьезные проблемы с почками, является появление неприятного запаха изо рта, сообщила в интервью нефролог Екатерина Иванова.
Врач заметила, что медики называют почки «молчаливым» органом. Иными словами, когда возникают почечные повреждения, симптомы этого могут долгое время не проявляться – они становятся заметными, когда болезнь, поразившая орган, преодолевает начальную стадию и создает серьезную угрозу для здоровья и самочувствия человека.
«У большинства пациентов признаки могут появляться только уже в далеко зашедшей стадии. Это симптомы начинающейся уремической интоксикации», - сказала Иванова.
Говоря о том, какие симптомы могут возникать при этом, врач-нефролог назвала одним из них ставший неприятным запах изо рта.
«Появляется неприятный запах мочевины изо рта», - уточнила медик.
Также Иванова перечислила следующие изменения привычного состояния организма, сигналящие о больных почках:
- Непреднамеренная потеря веса.
- Потеря аппетита.
- Кожный зуд.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях запах в подмышках должен побудить человека обратиться к врачу.
Екатерина Иванова
Здоровье
врач-нефролог, кандидат медицинских наук
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