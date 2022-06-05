Нефролог Иванова: неприятный запах изо рта могут вызывать больные почки

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неприятный запах изо рта

Одним из симптомов, указывающих на серьезные проблемы с почками, является появление неприятного запаха изо рта, сообщила в интервью нефролог Екатерина Иванова.

Врач заметила, что медики называют почки «молчаливым» органом. Иными словами, когда возникают почечные повреждения, симптомы этого могут долгое время не проявляться – они становятся заметными, когда болезнь, поразившая орган, преодолевает начальную стадию и создает серьезную угрозу для здоровья и самочувствия человека.

«У большинства пациентов признаки могут появляться только уже в далеко зашедшей стадии. Это симптомы начинающейся уремической интоксикации», - сказала Иванова.

Говоря о том, какие симптомы могут возникать при этом, врач-нефролог назвала одним из них ставший неприятным запах изо рта.

«Появляется неприятный запах мочевины изо рта», - уточнила медик.

Также Иванова перечислила следующие изменения привычного состояния организма, сигналящие о больных почках:
  • Непреднамеренная потеря веса.
  • Потеря аппетита.
  • Кожный зуд.
Эксперт добавила, что если сделать человеку с больными почками анализ крови, тот выявит повышенную концентрацию креатинина в крови – данный маркер, например, свойствен хронической почечной недостаточности, некоторым другим патологиям почек. Другим признаком больных почек, который обнаруживается при анализах, является повешенное содержание в моче белка.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях запах в подмышках должен побудить человека обратиться к врачу.
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова
Здоровье
врач-нефролог, кандидат медицинских наук
Теги : болезни почек, признаки заболевания, Екатерина Иванова