Опасен ли для здоровья рентген с контрастным веществом
Некоторым пациентам рекомендовано проходить через рентген с особым веществом, которое вводится в организм посредством инъекции. Из-за этого возникают опасения, и развеять их попробовал известный британский доктор Мартин Скарр.
Контрастное вещество содержит некие радиоактивные следы, и именно это пугает большинство пациентов, которые пытаются выяснить подробности проведения процедуры. Однако эти следовые остатки в данном веществе представлены в таком ничтожном количестве, что никакой угрозы для здоровья они не представляют. Рентген с контрастным веществом разрабатывался в полном соответствии со всеми требованиями доказательной медицины, были проведены многочисленные исследования с участием животных и людей, выработана полностью безопасная доза, и эта процедура находится в арсенале современной медицины десятки лет. Не зафиксировано случаев, после которых у проходящих через данную процедуру пациентов вырастал риск тех или иных болезней.
У вводимого в организм контрастного вещества нет побочных эффектов, хотя в исключительно редких случаях пациенты могут столкнуться с аллергией. Контрастное вещество вводится, как правило, в вену на руке и самостоятельно разносится с кровотоком по всему организму. Нередко с помощью контрастного вещества проверяют работу сердца на специальной камере, причём для этого человеку нужно подвигаться на беговой дорожке, а затем уже находиться в состоянии покоя.
Как правило, по результатам рентгена делается окончательный вывод или предположения о дальнейших исследованиях, особенно в кардиологии. Таким пациентам может понадобиться коронарная артериограмма, которая также включает в себя инъекцию контрастного вещества, видимого на рентгене, через катетер в сердце. С помощью этой процедуры можно выявить некоторые нарушения в кровотоке. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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