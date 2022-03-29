Названы основные причины интенсивной потери волос у женщин

«Во время эмоциональных потрясений волосяные луковицы переходят в фазу покоя примерно на три месяца, а затем выпадают».

Выпадение волос происходит постоянно, однако нормальной считается потеря ограниченного числа волосков – примерно до ста за сутки. Но в некоторых случаях шевелюра может редеть гораздо более интенсивно, и особенно сильно это пугает женщин, которые хоть и в меньше степени, но все же, как и мужчины подвержены алопеции (облысению). По данным журнала Glamour, опубликовавшего пояснения специалистов-трихологов на этот счет, причинами интенсивной потери волос у женщин могут быть следующие обстоятельства.Эксперты называют его наиболее частой причиной женского облысения.Медики поясняют: когда причина стресса устраняется, состояние волос вновь нормализуется примерно через 4 месяца.Если женщины следуют какому-то диетическому плану, так или иначе ограничивающему питание, они также могут заметить ставшее более значительным выпадение волос. Для хорошего состояния волос важно получать в достатке питательные вещества – в первую очередь, белок, жирные кислоты, железо, витамины.Постоянные прически, предполагающие стягивание волос, а также агрессивные процедуры с термической или химической обработкой прядей, а также чрезмерно часто мытье, лишающее кожу головы естественных жиров, – еще одна причина их выпадения.Трихологи предупреждают: чем дольше длится период, когда держится высокая температура, и чем серьезнее ее значения – тем больше волос в итоге выпадет. Повышение температуры пагубно действует на волосяные фолликулы.Изменение в соотношении гормонов тоже влияет на волосы у женщин. По этой причине они могут столкнуться с алопецией в период наступления менопаузы, при беременности или в результате заболеваний, провоцирующих гормональный дисбаланс, – например, болезней щитовидной железы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие люди оказываются более подверженными весенней депрессии.