Психолог Изотова: некоторые люди больше подвержены весенней депрессии

«Запускается огромная цепочка других гормональных изменений – это приводит к дисбалансу выработки дофамина, адреналина и серотонина», - рассказала Яна Изотова «Вечерней Москве».

интервью психолога Яны Изотовой прозвучало объяснение тех факторов, которые могут вызывать весеннюю депрессию. Некоторые люди в это время года становятся больше подвержены апатии, ангедонии, потере мотивации что-либо делать, эмоциональному негативизму. Изотова заметила, что склонность к весенней депрессии может возникать из-за дефицита витамина D. Также на человеческую психику влияет изменение светового режима дня, с которым тесно связано то, как организм вырабатывает гормон мелатонин. В целом весной происходят серьезные гормональные изменения и возникает дисбаланс, затрагивающий в том числе выработку нейромедиаторов, ответственных за хорошее настроение.По словам психолога, более высоким риск столкнуться с депрессией весной является у людей, переживших какие-то стрессовые события, потрясения, или уже испытывавших депрессию прежде. Также ее пусковым механизмом может стать выгорание, возникающее вследствие рабочих перегрузок и недостатка отдыха.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что заложенность уха может быть признаком возникшего у человека неизлечимого состояния.