Врач рассказала, можно ли делать прививку от ковида людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Врач-кардиолог Ирина Васильева пояснила, почему людям, страдающим болезнями сердца, нужно сделать прививку от коронавируса.

«Опираясь на мнение экспертов Европейского Общества Кардиологов (ЕSC) и Британского Фонда Сердца (BHF), могу сказать, что ряду пациентов не просто можно делать прививку, а необходимо в первую очередь», — говорит специалист

Доктор отмечает, что многие пациенты с указанной патологией не знают, можно ли им проходить вакцинацию и из-за страха возможных противопоказаний нередко отказываются.К таким пациентам относятся больные с фибрилляцией предсердий, ИБС, врождёнными пороками сердца, диабетом, инфарктом в анамнезе, сердечной недостаточностью, патологиями периферических артерий, инсультом, деменцией.Вакцинация важна из-за высокого риска тяжелого течения covid-19 у таких пациентов. Прививка, конечно, не защитит на 100% от заражения вирусом, но снизит вероятность тяжелого течения болезни и госпитализации.Также специалист отмечает, что исследования вакцин против ковида включали и пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями и продемонстрировали, что наиболее частые жалобы включали местные реакции: боль в месте инъекции, усталость, головную боль, боль в мышцах или озноб.Данных о негативном взаимодействии вакцины с сердечными препаратами нет. Важно принимать привычные для больного препараты и до, и после вакцинации в обычном режиме.