Первые признаки кишечной инфекции: объясняет врач-гастроэнтеролог
«Говорящим» признаком кишечной инфекции является серьезное повышение температуры, констатирует врач гастроэнтеролог Семен Рапопорт.
«Кишечная инфекция – очень опасное заболевание, которое важно начать лечить при первых симптомах», - заявил медик в интервью.
Первый признак заболевания – это высокая температура, сказал Рапопорт, беседуя с «Вечерней Москвой». Гастроэнтеролог уточнил, что градусник может показывать жар, доходящий 39 градусов.
Также, рассказывая о первых признаках, проявляющихся при кишечной инфекции, врач выделил боли в животе.
«Болезнь сопровождается болью в животе, частым поносом, редко – с кровью и слизью», - объяснил он.
Рапопорт добавил, что стул может учащаться – быть, например, более чем двукратным за сутки. В то же время медик высказался о том, что заниматься самостоятельной диагностикой кишечной инфекции не следует, это прерогатива врача. Обратиться к нему следует обязательно – кишечная инфекция во многих случаях бывает связана с опасными осложнениями, если человек не получает адекватного лечения. Иногда возникает реальная угроза летального исхода.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут говорить о нездоровых почках.
Семен Рапопорт
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, заслуженный деятель наук России
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