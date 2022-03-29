Гинеколог рассказала, как распознать начинающийся климакс

Врач-гинеколог Татьяна Мокринская перечислила основные признаки начинающейся менопаузы.



Доктор отмечает, что у каждой женщины период гормональной перестройки происходит по-разному, но общие, свойственные для всех признаки все же есть.

«С возрастом снижается уровень половых гормонов: эстрогенов, андрогенов, прогестерона. Это в итоге проявляется состоянием менопаузы у женщин и возрастным дефицитом тестостерона у мужчин», — поясняет специалист.

⠀

В результате происходящих изменений⠀начинаются колебания цикла. На 2-3 день от начала менструации отмечает рост фоликуло-стимулирующего гормона.

Климакс приходит не сразу. Сначала наступает период менопаузального перехода. Его можно сравнить с акклиматизацией при перелёте. После него приходит менопауза — период с момента последней естественной менструации.О стабильной менопаузе можно говорить только спустя год отсутствия регулярных месячных. Как правило, средний возраст наступления — 51 год. А уже следом идет постменопауза, внутри которой также выделяют периоды: раннюю, позднюю и старость.Как распознать наступление климакса на ранних этапах? Его предвестниками являются такие симптомы: приливы жара, ознобы, повышенная потливость, мигрень, скачки артериального давления, сбои сердечного ритма.К выше перечисленным признакам также часто добавляются раздражительность, сонливость, слабость, беспокойство, депрессия, забывчивость, снижение либидо. При этом цикл укорачивается.Приближение климакса также иногда сопровождается урогенитальными нарушениями (сухость, зуд и жжение, болезненность мочевого пузыря). Меняется и внешность женщины, кожа становится сухой, ногти и волосы ломкими.⠀Наступление менопаузы — естественный и неизбежный процесс, но в комплексе заботясь о своем здоровье, женщина может его отсрочить.