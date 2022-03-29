Гинеколог рассказала, как распознать начинающийся климакс
Врач-гинеколог Татьяна Мокринская перечислила основные признаки начинающейся менопаузы.
Доктор отмечает, что у каждой женщины период гормональной перестройки происходит по-разному, но общие, свойственные для всех признаки все же есть.
«С возрастом снижается уровень половых гормонов: эстрогенов, андрогенов, прогестерона. Это в итоге проявляется состоянием менопаузы у женщин и возрастным дефицитом тестостерона у мужчин», — поясняет специалист.
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В результате происходящих изменений⠀начинаются колебания цикла. На 2-3 день от начала менструации отмечает рост фоликуло-стимулирующего гормона.
В результате происходящих изменений⠀начинаются колебания цикла. На 2-3 день от начала менструации отмечает рост фоликуло-стимулирующего гормона.
Климакс приходит не сразу. Сначала наступает период менопаузального перехода. Его можно сравнить с акклиматизацией при перелёте. После него приходит менопауза — период с момента последней естественной менструации.
О стабильной менопаузе можно говорить только спустя год отсутствия регулярных месячных. Как правило, средний возраст наступления — 51 год. А уже следом идет постменопауза, внутри которой также выделяют периоды: раннюю, позднюю и старость.
Как распознать наступление климакса на ранних этапах? Его предвестниками являются такие симптомы: приливы жара, ознобы, повышенная потливость, мигрень, скачки артериального давления, сбои сердечного ритма.
К выше перечисленным признакам также часто добавляются раздражительность, сонливость, слабость, беспокойство, депрессия, забывчивость, снижение либидо. При этом цикл укорачивается.
Приближение климакса также иногда сопровождается урогенитальными нарушениями (сухость, зуд и жжение, болезненность мочевого пузыря). Меняется и внешность женщины, кожа становится сухой, ногти и волосы ломкими.⠀
Наступление менопаузы — естественный и неизбежный процесс, но в комплексе заботясь о своем здоровье, женщина может его отсрочить.
Татьяна Мокринская
Здоровье
Врач-гинеколог, эндокринолог
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