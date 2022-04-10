Эндокринолог назвала признаки приближающейся менопаузы

«В сознании многих женщин менопауза — это что-то далекое, когда лет в 50, а может и позже пропадут менструации и начнутся приливы, давление и прочие „прелести“. А пока есть цикл, значит до климакса еще далеко. Но женщина идет к менопаузе постепенно, снижение половых гормонов начинается за 10-15 лет до наступления той самой менопаузы», — отмечает эксперт.

Доктор отмечает, что особое внимание к своему здоровью стоит уделить женщинам после 35 лет. Именно в этом возрасте начинают происходить важные изменения в организме.Чтобы переход на новый этап не принес проблем, к менопаузе нужно готовиться заранее. А распознать ее можно по таким симптомам. Один из первых — набор веса. Прежние схемы контроля уже не работают. Вроде бы и есть больше не стала, и в спортзал ходишь, а вес начал расти.На ранних этапах также могут появиться панические атаки, тревога. Это говорит о снижении половых гормонов. ПМС проявляется частыми перепадами настроения, болезненными ощущениями в молочных железах, могут появляться отеки.Менструальный цикл становится не стабильным, календарь «скачет». Менструация может стать гораздо короче или, наоборот, удлиняться. На этом фоне снижается сексуальное влечение, либидо падает.Частый симптом приближения менопаузы — скачки давления, так называемые приливы. Параллельно могут наблюдаться сбои сердечного ритма.Внешние признаки также дают о себе знать. Кожа становится сухой, появляются первые морщинки, волосы становятся более тонкими, начинают выпадать. Если вы заметили у себя какие-то из выше перечисленных симптомов, обратите на них внимание и сходите на консультацию к доктору.