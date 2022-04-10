Эндокринолог назвала признаки приближающейся менопаузы
Врач эндокринолог-терапевт Наталья Либеранская перечислила основные признаки, которые могут свидетельствовать о приближении менопаузы.
Доктор отмечает, что особое внимание к своему здоровью стоит уделить женщинам после 35 лет. Именно в этом возрасте начинают происходить важные изменения в организме.
«В сознании многих женщин менопауза — это что-то далекое, когда лет в 50, а может и позже пропадут менструации и начнутся приливы, давление и прочие „прелести“. А пока есть цикл, значит до климакса еще далеко. Но женщина идет к менопаузе постепенно, снижение половых гормонов начинается за 10-15 лет до наступления той самой менопаузы», — отмечает эксперт.
Чтобы переход на новый этап не принес проблем, к менопаузе нужно готовиться заранее. А распознать ее можно по таким симптомам. Один из первых — набор веса. Прежние схемы контроля уже не работают. Вроде бы и есть больше не стала, и в спортзал ходишь, а вес начал расти.
На ранних этапах также могут появиться панические атаки, тревога. Это говорит о снижении половых гормонов. ПМС проявляется частыми перепадами настроения, болезненными ощущениями в молочных железах, могут появляться отеки.
Менструальный цикл становится не стабильным, календарь «скачет». Менструация может стать гораздо короче или, наоборот, удлиняться. На этом фоне снижается сексуальное влечение, либидо падает.
Частый симптом приближения менопаузы — скачки давления, так называемые приливы. Параллельно могут наблюдаться сбои сердечного ритма.
Внешние признаки также дают о себе знать. Кожа становится сухой, появляются первые морщинки, волосы становятся более тонкими, начинают выпадать. Если вы заметили у себя какие-то из выше перечисленных симптомов, обратите на них внимание и сходите на консультацию к доктору.
Наталья Либеранская
Здоровье
Врач-эндокринолог, терапевт
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