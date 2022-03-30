Кофеин может помочь в лечении СДВГ

«Терапевтический арсенал для облегчения СДВГ ограничен и существуют определенные разногласия по поводу использования некоторых видов лекарств и стимуляторов, особенно для детей и подростков. Вот почему полезно изучать эффективность других веществ, таких как кофеин», — объяснил Хавьер Васкес, один из основных авторов статьи.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности или СДВГ — это патология психиатрического характера. За последние 20 лет данный диагноз ставится все чаще и чаще. Несмотря на то, что диагноз ставится все чаще, подходы к лечению противоречивы и сильно отличаются от пациента к пациенту. Поэтому эксперты проводят исследования разного рода компонентов и веществ, которые могут предложить новый подход к лечению заболевания.Группа экспертов Университета Оберта-де-Каталония (UOC) под руководством Диего Редолара, профессора нейропсихологии, изучила возможность включения кофеина в терапию СДВГ. Свои результаты ученые опубликовали в журнале Nutrients. Они сделали вывод, что потребление кофеина подростками и взрослыми, страдающими СДВГ, приводит к улучшению внимания и способности к запоминанию.Ранее ученые нашли родительский ген, который влияет на поведение детей