Ученые нашли родительский ген, влияющий на поведение детей
Воспитание — не единственный способ, которым родители влияют на поведение своих отпрысков. Гены тоже имеют значение. И хотя большинство наших генов наследуются парами – по одной копии от каждого родителя – мамы и папы по-разному влияют на генетику. Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Университета здоровья штата Юта, каждый родитель по-своему влияет на гормоны и другие химические вещества, которые контролируют настроение и поведение.
Кристофер Грегг, доктор, глава исследования и доцент кафедры нейробиологии Университета здоровья штата Юта отмечает, что понимание генетических факторов, связанных с формированием поведения, является важным шагом на пути к разработке более эффективных методов диагностики и лечения психических расстройств.
Свои выводы ученые представили в журнале Cell Reports. Они сообщили, что в мышином мозге были обнаружены группы клеток, полагающиеся только на копию гена матери, который требуется для производства нейротрансмиттеров. Отцовская копия гена при этом остается выключенной. При этом в надпочечниках определенные клетки предпочитают отцовскую копию того же гена. Там ген участвует в производстве гормона стресса, адреналина.
Выявив это неожиданное переключение, команда Грегга задумалась, какие последствия это имеет для поведения. Они обнаружили, что ген каждого родителя по-разному влияет на сыновей и дочерей: определенные решения у сыновей контролируются геном матери, тогда как отцовский контролирует некоторые решения у дочерей.
Ранее специалисты назвали фактор, увеличивающий риск инсульта в четыре раза.
Кристофер Грегг
Здоровье
Доктор, доцент кафедры нейробиологии Университета здоровья штата Юта
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