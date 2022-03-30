Доктор рассказал об эффективности сна в зависимости от времени суток

«Эффективность сна напрямую зависит от времени суток, когда вы спите. Многие ложатся спать в 24.00, а то и позже, в час-два ночи, набирая при этом всего 2-3 часа, согласно правилу эффективности», — говорит эксперт.

Согласно результатам исследований эффективности сна, для полного восстановления растраченных за день ресурсов человеку необходимо 12-14 часов сна. Но спать все 12 часов совсем необязательно. Если лечь пораньше, то ценность одного часа может приравниваться 7 часам сна!Как рассчитать ценность сна? Для этого есть свой «калькулятор» эффективности. Так, один час сна с 19.00 до 20.00 равен 7 часам сна. С 20.00 до 21.00 — 6 часам сна, с 21.00 до 22.00 — 5 часам сна, с 22.00 до 23.00 — 4 часам, с 23.00 до 24.00 — 3 часам, с 0.00 до 01.00 — 2 часам, с 1.00 до 2.00 — одному часу.Ложиться спать после двух часов ночи наименее эффективно и даже опасно для здоровья. Ценность одного часа сна в период с 2.00 до 6.00 колеблется от 30 минут до одной минуты! То есть набрать необходимое количество часов отдыха невозможно.Также специалист отмечает, что постоянное недосыпание влечет за собой синдром усталости, которая в свою очередь является первопричиной многих заболеваний. Ложитесь спать вовремя. Это отличная профилактика и бонус в копилку здорового образа жизни.