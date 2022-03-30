Доктор рассказал об эффективности сна в зависимости от времени суток
Врач-эндокринолог Илья Магеря объяснил, что ценность каждого часа сна напрямую зависит от того, во сколько вы ложитесь.
Согласно результатам исследований эффективности сна, для полного восстановления растраченных за день ресурсов человеку необходимо 12-14 часов сна. Но спать все 12 часов совсем необязательно. Если лечь пораньше, то ценность одного часа может приравниваться 7 часам сна!
«Эффективность сна напрямую зависит от времени суток, когда вы спите. Многие ложатся спать в 24.00, а то и позже, в час-два ночи, набирая при этом всего 2-3 часа, согласно правилу эффективности», — говорит эксперт.
Как рассчитать ценность сна? Для этого есть свой «калькулятор» эффективности. Так, один час сна с 19.00 до 20.00 равен 7 часам сна. С 20.00 до 21.00 — 6 часам сна, с 21.00 до 22.00 — 5 часам сна, с 22.00 до 23.00 — 4 часам, с 23.00 до 24.00 — 3 часам, с 0.00 до 01.00 — 2 часам, с 1.00 до 2.00 — одному часу.
Ложиться спать после двух часов ночи наименее эффективно и даже опасно для здоровья. Ценность одного часа сна в период с 2.00 до 6.00 колеблется от 30 минут до одной минуты! То есть набрать необходимое количество часов отдыха невозможно.
Также специалист отмечает, что постоянное недосыпание влечет за собой синдром усталости, которая в свою очередь является первопричиной многих заболеваний. Ложитесь спать вовремя. Это отличная профилактика и бонус в копилку здорового образа жизни.
Илья Магеря
Здоровье
Врач-эндокринолог, руководитель клиники гормонального здоровья
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