Помогает ли умеренное употребление алкоголя сердцу
Внимательно исследовав связь между различными генетическими вариантами и уровнем употребления алкоголя, учёные не обнаружили никакой пользы для сердца даже от умеренного количества спиртного в рационе. Исследование осуществлялось кардиологами из Клиники Кливленда.
Если спросить у кардиологов из Кливлендской клиники о там, какое количество алкоголя будет полезным для сердца, то можно будет точно услышать в ответ - никакое. Кардиологи провели тщательное исследование, которое показало, что распространённое мнение о пользе умеренного употребления алкоголя неправильно. Выводы исследования однозначны: нет какого-то количество спиртных напитков, которое бы уменьшало риск болезней сердца. И даже те люди, которые следует рекомендованным 7 порциям спиртного в неделю, что соответствует приблизительно бокалу вина в день, всё равно имеют повышенный риск этих болезней, по сравнению с теми, кто не пьет вовсе.
Нечего и говорить о том, что этот риск увеличивается по мере роста уровня алкоголя в суточном рационе. Результаты нового исследования, возможно, позволят внести ясность в длительные споры по поводу воздействия алкоголя на сердце. Тем более, что его авторы воспользовались крайне сложным анализом генов и медицинскими записями по более чем 400 000 человек.
Средний возраст участников исследования составлял 57 лет, а их среднее потребление алкоголя составляло 9,2 порций в неделю. Некоторые ученые ранее сообщали о том, что небольшое количество спиртного полезно для сердца, поскольку вино содержит укрепляющие сердечную мышцу компоненты. Но авторы исследования убеждены в том, что это не так. Умеренно употребляющие спиртное люди просто обладают другими характеристиками, снижающими риск болезней сердца. К примеру, они почти не курят, занимаются спортом и чаще посещают врачей, по сравнению с теми, кто пьёт больше, либо совсем не употребляет алкоголя. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Клиника Кливленда
Здоровье
крупный частный медицинский центр, который находится в американском городе Кливленд (штат Огайо).
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