Ковид может увеличить риск развития синдрома сухого глаза — симптомы, которые важно заметить
Почти каждый месяц ученые узнают что-то новое о COVID-19, от того, насколько он заразен, до того, как долго могут длиться симптомы. По мере того, как пандемия продолжается, мир все больше понимает вирус, от которого страдают многие в течение последних двух лет. Это включает в себя, может ли это увеличить риск развития определенных заболеваний. Новое исследование из Гонконга предполагает, что COVID-19 может увеличить риск развития синдрома сухого глаза у человека.
Исследователи из Университета Гонконга рассмотрели 228 случаев в течение трех месяцев после заражения и сравнили их с более чем 100 здоровыми пациентами.
Результаты небольшого исследования показали, что у людей с COVID-19 был более высокий риск синдрома сухого глаза, и около 20 процентов пациентов, участвовавших в исследовании, имели один симптом заболевания.
Симптомы, о которых сообщали пациенты, включали нечеткость зрения и зуд, боль или жжение в глазах.
Другими симптомами были:
• Выделения и покраснение
• Чувствительность к свету
• Отек век
Это не первый случай, когда COVID-19 связывают с заболеваниями глаз.
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University of Hong Kong
Здоровье
Университет Гонконга (HKU), основанный в 1911 году, является старейшим высшим учебным заведением страны, а также признанным во всем мире.
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