В пандемию стало больше болезней печени: «несерьезные» признаки, которые нельзя игнорировать
Новое исследование показало, что в пандемию возросло число людей с заболеваниями печени.
Врачи наблюдают рост числа болезней печени, сообщил журнал Liver International. Одной из ключевых причин такого увеличения ученые называют изменение образа жизни людей во время пандемии. По словам ведущего автора исследования, доктора Хидэки Фуджи, в пандемию у множества людей изменился режим дня – этому поспособствовали изоляция, удаленная работая на дому. Такое изменение повлияло на то, в какое время и в каком количестве люди стали есть. В частности, стали более распространенными поздние приемы пищи. Между тем, подчеркивают эксперты, еда поздним вечером является независимым фактором развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), связанной с метаболической дисфункцией.
Кроме того, в пандемию стало более интенсивным потребление алкоголя, включая его ежедневный прием, говорит доктор Фуджи. Об этом же свидетельствуют и результаты исследования, проведенного учеными Шеффилдского университета. Согласно этим данным, за время пандемии стало больше тех, кто употребляет алкоголь в одиночку, среди разных подгрупп населения. Кроме того, увеличили количество потребляемого алкоголя те, кто пил до пандемии (в частности, те, кто прибегал к спиртному как средству против стресса).
Алкоголь также способствует ожирению печени: в этом случае развивается АЖБП – алкогольная жировая болезнь печени.
Признаки того, что печень подверглась жировой болезни. Говоря о них, медики советуют не игнорировать признаки, кажущиеся несерьезными – именно они проявляются на ранней стадии.
Такие ранние симптомы включают следующие ощущения.
- Тупая или ноющая боль в правом верхнем углу живота в нижней правой части ребер.
- Необъяснимая сильная усталость.
- Быстро возникающее утомление, слабость при физнагрузках.
- Непреднамеренная потеря веса.
«Наиболее запущенной стадией жировой болезни печени является цирроз. Пациенты, достигшие этой стадии, как правило, имеют желтуху, кожный зуд, отек лодыжек, ступней, живота. Обратитесь к врачу общей практики , если у вас есть какие-либо из этих симптомов».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что узнать болезни печени можно по красноте ладоней.
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