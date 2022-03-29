В пандемию стало больше болезней печени: «несерьезные» признаки, которые нельзя игнорировать

Тупая или ноющая боль в правом верхнем углу живота в нижней правой части ребер.

Необъяснимая сильная усталость.

Быстро возникающее утомление, слабость при физнагрузках.

Непреднамеренная потеря веса.

«Наиболее запущенной стадией жировой болезни печени является цирроз. Пациенты, достигшие этой стадии, как правило, имеют желтуху, кожный зуд, отек лодыжек, ступней, живота. Обратитесь к врачу общей практики , если у вас есть какие-либо из этих симптомов».