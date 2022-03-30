Кардиологи реже спасают жизнь женщинам
Исследование показало, что женщины значительно реже проходят через критически важные для их жизни кардиологические процедуры, по сравнению с мужчинами. К такому выводу пришли учёные из McLaren Flint Hospital в США.
Представительницы прекрасного пола, имеющие больное сердце, реже проходят через неотложные кардиологические процедуры. При этом мужчины получают большее количество таких операций и процедур и умирают реже, как установили исследователи из Америки. Также, как показали их наблюдения, цветные люди реже получают высококвалифицированную помощь из-за сердечно-сосудистых осложнений. Но наблюдения не показали, что эта категория пациентов чаще умирает после операций на сердце.
К операциям и процедурам на сердце относили аортокоронарное шунтирование, стентирование, замену клапанов, имплантацию кардиостимуляторов и другие процедуры, которые с каждым годом во всех больших количествах выполняют в разных больницах. Их влияние на здоровье людей хорошо изучено, но исследователи не обращали внимание на то, кто чаще получает эти процедуры - мужчины или женщины вне зависимости от состояния их здоровья. Теперь установлено, что женщин реже оперируют, как и цветных американцев.
Авторы исследования изучили информацию из больниц по всем США с 2016 по 2019 годы. Использованы самая крупная публично доступная база данных, содержащая анонимную информацию по более чем 7 млн ежегодно госпитализированных пациентов. В сферу внимания экспертов попало свыше 2 млн госпитализаций из-за сердечно-сосудистых проблем. 62% процедур проводилось среди мужчин, и лишь только 38% среди женщин. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
McLaren Flint Hospital
Здоровье
Некоммерческая организация, учебная больница высшего образования на 378 коек, расположенная во Флинте, штат Мичиган.
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