Диетолог Пономарева объяснила, почему яйца помогают похудеть

73 Фото: https://pixabay.com/photos/breakfast-fried-egg-table-4020028/
Диетолог Пономарева объяснила, почему яйца помогают похудеть


Умеренное употребление яиц точно не сделает вас толстым. С ними можно даже похудеть, если включить их в свой рацион как часть сбалансированной диеты. Это потому, что яйца богаты белками, эффект сытости которых предотвращает волчий голод.

 

Яйца калорийны? 


"В 100 граммах яиц содержится около 160 калорий. С яйцом среднего размера вы получите около 80 калорий", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

В дополнение к 13 граммам белка на 100 грамм яйца содержат около 10 граммов на 100 граммов, то есть около 5 граммов на яйцо. 

Сравнительно высокое содержание жира является источником мифа о том, что яйца полнеют. В качестве завтрака, салата или  перекуса между приемами пищи вам не нужно беспокоиться о наборе веса.

"Исследования даже смогли показать, что яйца на завтрак помогает вашему телу похудеть".


Диетолог советует есть до 7 яиц в неделю, если вы стремитесь похудеть.



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