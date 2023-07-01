Диетолог Пономарева объяснила, почему яйца помогают похудеть

Умеренное употребление яиц точно не сделает вас толстым. С ними можно даже похудеть, если включить их в свой рацион как часть сбалансированной диеты. Это потому, что яйца богаты белками, эффект сытости которых предотвращает волчий голод.

Яйца калорийны?

"В 100 граммах яиц содержится около 160 калорий. С яйцом среднего размера вы получите около 80 калорий", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Исследования даже смогли показать, что яйца на завтрак помогает вашему телу похудеть".

В дополнение к 13 граммам белка на 100 грамм яйца содержат около 10 граммов на 100 граммов, то есть около 5 граммов на яйцо.Сравнительно высокое содержание жира является источником мифа о том, что яйца полнеют. В качестве завтрака, салата или перекуса между приемами пищи вам не нужно беспокоиться о наборе веса.Диетолог советует есть до 7 яиц в неделю, если вы стремитесь похудеть.Ранее МедикФорум писал об опасности хронической боли.

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