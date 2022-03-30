Названы ранние признаки грядущей деменции

«Человеку может быть трудно следить за разговорами или телепрограммами, он может повторять что-то снова и снова или иметь проблемы с мышлением, рассуждениями», - перечисляют неврологи.

Ранняя стадия деменции может продлиться годы, прежде чем возникнут симптомы, которые будут очевидно сигналить о нездоровье мозга. Признаками, возникающими на этом этап, становятся постепенные изменения.Также ранними признаками грядущей деменции бывают негативные переживания – например, человек становится более тревожным, беспокойным, депрессивным, начинает отчуждаться от друзей, близких или же у него бывают состояния плаксивости, жалости к себе, гневливости на окружающих.Другими симптомами, возникающими на ранней стадии, могут быть нарушения сна, проблемы со способностью ориентироваться. Кроме того, люди начинают оставлять вещи в совершенно не предназначенных для этого местах.Что касается проблем с памятью, для слабоумия свойственно угасание функции краткосрочной памяти – в этом случае человек может хорошо помнить события далекого прошлого, но не запоминает недавних, перестает адекватно усваивать новую информацию.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для здоровья мозга особенно важно употреблять в достаточном количестве омега-3.