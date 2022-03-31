Атопический дерматит у ребенка: советы педиатра

Врач-педиатр Алина Центю рассказала, что нужно делать для профилактики и лечения и как действовать в стадии обострения болезни.



Доктор отмечает,что самое главное — это правильный уход и режим. Важно поддерживать среднюю влажность в квартире и регулярно ее проветривать. Купание ребенка должно происходить не слишком долго, вода при этом не должна быть горячей.

«Также всем своим пациентам, страдающим атопическим дерматитом, я советую на постоянной основе использовать эмолент — это средство, которое поможет увлажнять и смягчить кожу. Оно представлено в форме кремов, лосьонов, мазей, которые подбираются индивидуально», — говорит специалист.

После купания ребенка не нужно его тереть — промакивать кожу мягким полотенцем. Мыло использовать без запаха. Выбираем одежду из «дышащих» тканей. Чтобы предотвратить царапины, регулярно подстригаем ногти.Наносить средство нужно дважды в день, утром и вечером, на чистое тело. В период обострения нужно использовать более сильные противовоспалительные препараты для местного лечения. Это могут быть кортикостероиды или ингибиторы кальциневрина. Эти препараты также предназначены для местной терапии, подбираются строго индивидуально!Но самое главное правило — это профилактика и предупреждение обострений, а для этого нужен правильный и систематический уход за кожными покровами ребенка.