Педиатр рассказала, с чем связан атопический дерматит у детей
Педиатр Алина Центю рассказала, как распознать атопический дерматит у детей и как не перепутать его с другими кожными патологиями.
Эксперт отмечает, что в последнее время приходится достаточно часто сталкиваться с повреждениями кожи у детей, при этом возрастной диапазон очень широкий — от полугода до 17 лет.
«Атопический дерматит — хроническое воспалительное заболевание кожи с периодами обострения и улучшения. Обострения чаще случаются в осенне-зимний период», — говорит специалист.
Спровоцировать заболевание могут как факторы окружающей среды, так и наследственная предрасположенность. К первым можем отнести сухой климат, контакт с аллергенами, неблагоприятные бытовые условия.
Что касается наследственности, в группе риска люди, в семье которых кто-либо страдал бронхиальной астмой, экземами, аллергическими реакициями.
В результате нарушения защитного барьера кожа теряет влагу, иммунная защита ослабевает, появляются повреждения на коже. Определить атопический дерматит можно по таким симптомам: зуд, сухость, покраснения.
Чаще всего дерматит локализуется на щеках, нередко страдают места сгибов локтевого и подколенного суставов. У деток в возрасте до двух лет иногда дерматит покрывает все тело.
Главная задача терапии — восстановить защитный барьер кожи, устранив при этом агрессивные внешние факторы: сухой воздух, мыло, слишком горячая вода, одежда из синтетических тканей.
В качестве уходовых средств доктор рекомендует эмоленты. В период обострения иногда необходимы противовоспалительные средства в виде мазей местного действия.
Алина Центю
Здоровье
Врач-педиатр
Оставить комментарий