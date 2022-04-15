Педиатр рассказала, с чем связан атопический дерматит у детей

«Атопический дерматит — хроническое воспалительное заболевание кожи с периодами обострения и улучшения. Обострения чаще случаются в осенне-зимний период», — говорит специалист.

Эксперт отмечает, что в последнее время приходится достаточно часто сталкиваться с повреждениями кожи у детей, при этом возрастной диапазон очень широкий — от полугода до 17 лет.Спровоцировать заболевание могут как факторы окружающей среды, так и наследственная предрасположенность. К первым можем отнести сухой климат, контакт с аллергенами, неблагоприятные бытовые условия.Что касается наследственности, в группе риска люди, в семье которых кто-либо страдал бронхиальной астмой, экземами, аллергическими реакициями.В результате нарушения защитного барьера кожа теряет влагу, иммунная защита ослабевает, появляются повреждения на коже. Определить атопический дерматит можно по таким симптомам: зуд, сухость, покраснения.Чаще всего дерматит локализуется на щеках, нередко страдают места сгибов локтевого и подколенного суставов. У деток в возрасте до двух лет иногда дерматит покрывает все тело.Главная задача терапии — восстановить защитный барьер кожи, устранив при этом агрессивные внешние факторы: сухой воздух, мыло, слишком горячая вода, одежда из синтетических тканей.В качестве уходовых средств доктор рекомендует эмоленты. В период обострения иногда необходимы противовоспалительные средства в виде мазей местного действия.