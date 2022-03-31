Врач напомнила, чем опасен дефицит йода для женщины

«Нарушения гормонального баланса, возникающие у женщин при дефиците йода и патологии щитовидной железы, приводят к развитию мастопатии. Йод содержится в различных тканях, но прежде всего в ткани молочной железы. Здесь концентрация йода даже больше, чем в щитовидке», — говорит специалист.

Результаты многих исследований доказывают, что нехватка йода серьезно увеличивает риск развития целого ряда заболеваний и сбои гормонального фона. Что касается женщин, дефицит йода чреват раком молочных желез.Распознать нехватку йода в организме можно по наличию таких симптомов: аллергия, туман в голове, постоянная усталость, сухая кожа,кисты и узлы, проблемы с щитовидкой, яичниками; сбой цикла, бесплодие, набор веса, боль в груди, инфекции десен, псориаз.Также о дефиците йода могут свидетельствовать проблемы с давлением, генитальный герпес, потеря слуха, простатит, запоры и многое другое. Как можем заметить, без достаточного количества йода сбой дает весь организм.Нехватка йода в женском организме имеет более тяжелые последствия, поскольку оказывает влияние на будущие поколения. Йододефицит у беременной и кормящей матери вызывает ряд патологий у плода и младенца, в том числе повреждение головного мозга, нарушение когнитивных функций, кретинизм.Оценить потребление йода можно с помощью характера питания: низкое потребление морской рыбы и других морепродуктов уже говорит о дефиците йода.