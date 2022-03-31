Симптомы диабета: полиурия из-за высокого сахара – когда нужно к врачу

«Один предупреждающий знак может появиться, когда вы посещаете туалет. Симптомом диабета, возникающим в тех случаях, когда высокий уровень сахара в крови долго не контролируется, является более частое, чем обычно, мочеиспускание, также известное как полиурия», - напоминают специалисты.

«Полиурия может означать, что ваш уровень сахара поднялся слишком высоко», - предупреждают эксперты.

Чувство сильной жажды.

Чувство повышенной усталости, слабости.

Снижение веса, потеря мышечной массы

Частые приступы молочницы.

Медленное заживление кожных повреждений, порезов.

Затуманенное зрение.