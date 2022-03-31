Симптомы диабета: полиурия из-за высокого сахара – когда нужно к врачу
Предупреждающий симптом диабета может проявиться в том, как человек посещает туалет из-за возникшей полиурии.
Сахарный диабет, включая диабет 2 типа, возникает из-за проблем с выработкой гормона инсулина – гормона, позволяющего глюкозе проникать в клетки для обеспечения энергией. Медики подчеркивают, что знать симптомы диабета важно, заболевание следует выявлять как можно скорее. Если диабет получает возможность долго протекать скрытно, это повышает риск осложнений, вызываемый стойким повышенным сахаром в крови (включая болезни сердца, повреждения нервов).
«Один предупреждающий знак может появиться, когда вы посещаете туалет. Симптомом диабета, возникающим в тех случаях, когда высокий уровень сахара в крови долго не контролируется, является более частое, чем обычно, мочеиспускание, также известное как полиурия», - напоминают специалисты.
Активизация мочеиспускания при диабете возникает как компенсаторная реакция организма, который пытается избавиться от излишков сахара за счет усиленной переработки влаги. Человек начинает чаще посещать туалет, соответственно, выделяет больше мочи. Если в норме считается выделение около одного-двух литров в день, то повышенный сахара в крови и возможный диабет увеличивают этот объем до более чем трех литров.
Характерной чертой диабетической полиурии из-за высокого уровня сахара в крови являются ночные пробуждения из-за сигналов мочевого пузыря, требующего опорожнения.
«Полиурия может означать, что ваш уровень сахара поднялся слишком высоко», - предупреждают эксперты.
Людям, которым замечают, что посещения туалета участились, они советуют записать их ежедневное количество и проконсультироваться с врачом по этому поводу. Помимо диабета, полиурия может означать и другие заболевания, в частности, почечные.
Другие симптомы, которые также могут проявляться при заболевании диабетом, включают:
- Чувство сильной жажды.
- Чувство повышенной усталости, слабости.
- Снижение веса, потеря мышечной массы
- Частые приступы молочницы.
- Медленное заживление кожных повреждений, порезов.
- Затуманенное зрение.
Diabetes UK
Здоровье
организация для пациентов, медработников и исследовательских проектов, ставящая целью улучшение ухода и лечения больных сахарным диабетом в Великобритании
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