5 ранних симптомов рака желудка, которые часто бывают «легкими и нечеткими»
Врач предупредил, что симптомы можно принять за менее серьезные проблемы со здоровьем, такие как камни в желчном пузыре или кислотный рефлюкс.
Симптомы каждого заболевания будут зависеть от того, где находится рак, а также от того, насколько он серьезен. В некоторых случаях признаки могут не сразу вызвать беспокойство, а это означает, что рак может оставаться незамеченным в течение длительного времени.
Один эксперт предупредил, что это может произойти и с раком желудка, поскольку ранние симптомы могут быть «легкими и нечеткими».
«Это 14-й по распространенности вид рака. К сожалению, его часто диагностируют поздно, когда рак уже запущен и радикальное лечение невозможно. Ранние симптомы рака желудка часто легкие и нечеткие, поэтому его выдают за другие состояния», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
По словам врача, эти симптомы могут включать:
- Ощущение сытости или вздутия живота после еды
- Расстройство пищеварения – кислотный рефлюкс
- Захваченный ветер
- Боль в животе
- Затруднение глотания – это необычный симптом, который всегда требует исследования.
- Потеря аппетита
- Тошнота и рвота. Иногда рвоту называют «кофейной гущей», представляющей собой комки старой засохшей крови
- Потеря веса
- Черный стул – это старая, измененная кровь, образовавшаяся в результате кровотечения в кишечник.
«С течением времени опухоль растет, может возникнуть потеря аппетита, тошнота, рвота и потеря веса. Она имеет тенденцию к метастазированию – распространению – в печень и легкие», — сказал врач. «Метастазы в печени вызывают желтуху, боль в верхней правой части живота, тошноту и рвоту. Метастазы в легкие вызывают одышку, боль в груди и пневмонию. Симптомы рака желудка можно принять за желудочный рефлюкс, пептические язвы, камни в желчном пузыре или рак поджелудочной железы».
Когда следует обратиться к терапевту?
Онколог призвал людей обратиться к врачу, если их беспокоит какой-либо из перечисленных выше симптомов.
Обратитесь к своему терапевту, если у вас возникло новое и стойкое расстройство желудка или другие желудочно-кишечные симптомы, особенно если у вас также есть другие симптомы, такие как потеря аппетита и потеря веса или трудности с глотанием.
«У большинства людей не будет рака желудка, но важно пройти обследование и исключить диагноз как можно скорее. При раннем выявлении прогноз рака желудка намного лучше, чем при поздней диагностике. Ваш терапевт проведет осмотр и при необходимости направит вас к консультанту по гастроэнтерологии».
Воробьев рекомендует обратиться к своему терапевту, если у вас есть:
- Проблемы с глотанием
- Уплотнение в животе
- Потеря заметного количество веса
- Боль, которая ухудшаются или не улучшаются через три недели
- Состояние, которое вызывает симптомы пищеварения, которые не улучшаются после трех недель использования обычных методов лечения.
Как снизить риск рака желудка
Следующие факторы могут повысить риск развития рака желудка:
- Мужской пол
- Быть старше 55 лет
- Курение – это удваивает риск
- Алкоголь – употребление трех и более единиц алкоголя в день увеличивает риск
- Соблюдение диеты с низким содержанием клетчатки или диеты с высоким содержанием маринованных продуктов, красного мяса или соли
- Инфекция H. Pylori – это тип бактерий, обитающих в желудке и известных как канцерогенные.
Вы можете снизить риск развития рака желудка, питаясь здоровой пищей, сократив потребление красного мяса, потребляя больше клетчатки в своем рационе, бросив курить и сократив потребление алкоголя до рекомендуемых пределов в 14 единиц в неделю – в течение трех недель. дней – с несколькими безалкогольными днями в неделю.
Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые повышают риск рака.
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