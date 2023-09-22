5 ранних симптомов рака желудка, которые часто бывают «легкими и нечеткими»

«Это 14-й по распространенности вид рака. К сожалению, его часто диагностируют поздно, когда рак уже запущен и радикальное лечение невозможно. Ранние симптомы рака желудка часто легкие и нечеткие, поэтому его выдают за другие состояния», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Ощущение сытости или вздутия живота после еды

Расстройство пищеварения – кислотный рефлюкс

Захваченный ветер

Боль в животе

Затруднение глотания – это необычный симптом, который всегда требует исследования.

Потеря аппетита

Тошнота и рвота. Иногда рвоту называют «кофейной гущей», представляющей собой комки старой засохшей крови

Потеря веса

Черный стул – это старая, измененная кровь, образовавшаяся в результате кровотечения в кишечник.

«С течением времени опухоль растет, может возникнуть потеря аппетита, тошнота, рвота и потеря веса. Она имеет тенденцию к метастазированию – распространению – в печень и легкие», — сказал врач. «Метастазы в печени вызывают желтуху, боль в верхней правой части живота, тошноту и рвоту. Метастазы в легкие вызывают одышку, боль в груди и пневмонию. Симптомы рака желудка можно принять за желудочный рефлюкс, пептические язвы, камни в желчном пузыре или рак поджелудочной железы».





Когда следует обратиться к терапевту?

«У большинства людей не будет рака желудка, но важно пройти обследование и исключить диагноз как можно скорее. При раннем выявлении прогноз рака желудка намного лучше, чем при поздней диагностике. Ваш терапевт проведет осмотр и при необходимости направит вас к консультанту по гастроэнтерологии».

Проблемы с глотанием

Уплотнение в животе

Потеря заметного количество веса

Боль, которая ухудшаются или не улучшаются через три недели

Состояние, которое вызывает симптомы пищеварения, которые не улучшаются после трех недель использования обычных методов лечения.





Как снизить риск рака желудка

Мужской пол

Быть старше 55 лет

Курение – это удваивает риск

Алкоголь – употребление трех и более единиц алкоголя в день увеличивает риск

Соблюдение диеты с низким содержанием клетчатки или диеты с высоким содержанием маринованных продуктов, красного мяса или соли

Инфекция H. Pylori – это тип бактерий, обитающих в желудке и известных как канцерогенные.





Симптомы каждого заболевания будут зависеть от того, где находится рак, а также от того, насколько он серьезен. В некоторых случаях признаки могут не сразу вызвать беспокойство, а это означает, что рак может оставаться незамеченным в течение длительного времени.Один эксперт предупредил, что это может произойти и с раком желудка, поскольку ранние симптомы могут быть «легкими и нечеткими».Онколог призвал людей обратиться к врачу, если их беспокоит какой-либо из перечисленных выше симптомов.Обратитесь к своему терапевту, если у вас возникло новое и стойкое расстройство желудка или другие желудочно-кишечные симптомы, особенно если у вас также есть другие симптомы, такие как потеря аппетита и потеря веса или трудности с глотанием.Вы можете снизить риск развития рака желудка, питаясь здоровой пищей, сократив потребление красного мяса, потребляя больше клетчатки в своем рационе, бросив курить и сократив потребление алкоголя до рекомендуемых пределов в 14 единиц в неделю – в течение трех недель. дней – с несколькими безалкогольными днями в неделю.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые повышают риск рака.

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