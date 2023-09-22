4 малоизвестных признака болезни Альцгеймера - врач-невролог

Потеря слуха

«Все больше исследований показывают, что люди с потерей слуха более склонны к развитию деменции. Фактически, исследования показали, что неустраненная потеря слуха является одним из крупнейших потенциально поддающихся изменению факторов риска развития деменции. Исследования все еще продолжаются, но одной из предполагаемых причин этого является социальная изоляция, которая может быть вызвана потерей слуха, что может привести к снижению когнитивных функций, связанному с деменцией», - говорит врач-невролог Козлова Виталина специально для МедикФорум.

Депрессия

«Во многих случаях люди, живущие с деменцией, могут испытывать депрессию из-за чувства социальной изоляции и одиночества. Но исследования также показывают, что люди, которые страдали от депрессии в среднем возрасте, имеют на 70–80 процентов повышенный риск развития деменции в дальнейшем».





Проблемы пространственного понимания

«Деменция может повредить затылочные доли — часть мозга, которая обрабатывает информацию о трехмерных объектах. Это может привести к трудностям с визуализацией и восприятием пространства, а это означает, что люди с болезнью Альцгеймера могут испытывать трудности с пространственным восприятием или способностью точно оценивать расстояния».

Социальная изоляция

Потеря памяти

Растерянность, дезориентация и потеря в знакомых местах

Трудности с планированием или принятием решений

Проблемы с речью и языком

Проблемы с передвижением без посторонней помощи или выполнением задач по уходу за собой

Изменения личности, такие как агрессивность, требовательность и подозрительность к другим

Галлюцинации и бред (вера в то, что не соответствует действительности)

Плохое настроение или беспокойство.

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции, на ее долю приходится до 80 процентов всех случаев деменции.Считается, что это вызвано аномальным накоплением белков в клетках головного мозга и вокруг них. Хорошо известные признаки, которые многие из нас связывают с этим заболеванием, включают проблемы с памятью, такие как забывание имен или недавних разговоров. Однако есть некоторые менее известные признаки, которые также могут указывать на болезнь Альцгеймера.Потеря слуха любимого человека может показаться типичным признаком старения, но врач сказала, что дело может быть не только в этом.В дополнение к этому, когнитивная нагрузка, вызванная легкой потерей слуха, может со временем способствовать снижению когнитивных функций, поскольку ресурсы отвлекаются от других когнитивных задач на понимание речи и отслеживание разговоров.Некоторые исследования показали, что невылеченная потеря слуха может привести к изменениям в мозге, которые могут быть связаны с когнитивными нарушениями и началом деменции.До 40 процентов людей с болезнью Альцгеймера страдают от депрессии.У человека с деменцией могут возникнуть трудности с оценкой пространства и расстояний.Это может проявляться в трудностях при использовании лестницы, парковке автомобиля или распознавании объектовТреть людей с легкой и умеренной деменцией испытывают одиночество.Это потому, что, как упоминалось выше, люди с деменцией могут испытывать трудности с социализацией. Изоляция может возникнуть из-за потери памяти, спутанности сознания, трудностей с выполнением привычных повседневных задач и попыток следить за разговорамиЕсли у кого-то из ваших знакомых наблюдаются признаки болезни Альцгеймера, вам следует обратиться за медицинской помощью.Ранее МедикФорум писал о фруктах, которые мешают похудеть.

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