Симптомы диабета: опасные изменения с глазами могут говорить о давней болезни

Есть несколько признаков в глазах, которые могут указывать на то, что у вас диабет, или означать, что вам нужно поговорить с врачом.

Диабет является заболеванием, которое характеризуется высоким уровнем глюкозы или сахара в крови. Такое повышение сахара говорит о том, что организм не может правильно использовать получаемую с пищей глюкозу – необходимые для этого механизмы в нем нарушены. В частности, у людей с диабетом поджелудочная железа не вырабатывает сахарорегулирующий гормон инсулин или же производит недостаточно инсулина. В некоторых случаях клетки организма становятся устойчивыми к инсулину, перестают на него реагировать.Многие заболевшие диабетом далеко не сразу осознают проблему. Обычно это происходит, когда возникают серьезные нарушения, доставляющие значительный дискомфорт или влияющие на качество жизни. Как правило, такие нарушения означают, что повышенный сахар в крови является давним состоянием, и потому успевает нанести ущерб.Одним из симптомов давно возникшего диабета могут быть опасные изменения с глазами.Высокий уровень сахара в крови из-за диабета может приводить к набуханию хрусталика, что затем влияет на то, как человек видит. Например, он может ощутить потерю четкости в своем зрении.Размытость, блики, «облака» в поле зрения могут говорить о катаркте, которая у людей с диабетом развивается раньше и быстрее. Особенно важно обращать внимание на эти симптомы людям, не достигшим порога старости.Еще одно опасное изменение с глазами, которое может произойти вследствие диабетического повреждения нервов и кровеносных сосудов. При глаукоме жидкость не может стекать должным образом, и в результате растет глазное давление. Диабетики более склонны к глаукоме, и особая опасность в том, что иногда она не вызывает никаких симптомов, пока не произойдет значительная потеря зрения. Вовремя засечь проблему можно только если проходить профилактические осмотры у офтальмолога.Данная патология тесно связана с риском слепоты, ее вызывает повреждение сетчатки – группы клеток, которые принимают свет и превращают его в изображения. При диабете 1 типа (у взрослых) она может возникнуть, если болезнь не лечилась должным образом в течение пяти лет. У людей, заболевших диабетом 2 типа, могут возникать разные проблемы со зрением, способные оказаться предшественниками ретинопатии. Обращение к врачу в этом случае позволит своевременно взять свое состояние под контроль.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что покраснение ладоней может быть симптомом болезней печени