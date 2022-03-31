Уровень счастья после пенсии зависит от типа личности
Учёные из Kasetsart University в Бангкоке пришли к выводу о том, что тип личности человека влияет на его шансы счастливо отдыхать после выхода на пенсию. К примеру, экстравертам значительно сложнее справляться с заслуженным отдыхом, по сравнению с теми, кто замкнут на самом себе.
Для некоторых людей выход на пенсию - это давняя мечта, к которой они стремятся. Для других это сигнал о том, что изрядная часть их жизни закончилась, теперь они больше никому не нужны, остается сидеть дома и ждать смерти. Уровень счастья после выхода на пенсию зависит от типа личности, как показало исследование тайских учёных. Они выяснили, что экстраверты с большей сложностью сталкиваются с необходимостью разорвать привычный круг контактов. Эти люди любят общение, однако выход на пенсию лишает их этого удовольствия, и экстравертам приходится общаться только со своими близкими.
А вот интроверты, которые сами по себе предпочитают одиночество или кампанию проверенных людей, гораздо более спокойно относятся к выходу на пенсию. Для них это возможность меньше общаться со случайными людьми, сосредоточившись на собственных увлечениях, раздумьях и делах. Это логично, поскольку замкнутые люди, как правило, чувствуют себя некомфортно в рабочей обстановке, особенно если им приходится часто и много вступать в контакты с коллегами или клиентами.
Во многих странах мира возраст выхода на пенсию плавно повышается, что связано с увеличением продолжительности жизни людей. Однако существуют те, кто вообще не видит себя на пенсии и предпочитает работать вплоть до завершения своей жизни. К примеру, к представителям таких профессий можно отнести артистов, которые служат театру и кино, как правило, до последнего вздоха и даже мечтают умереть на сцене. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Kasetsart University
Здоровье
государственное высшее учебное заведение в Таиланде. KU начал свою деятельность в 1943 году. Основной корпус вуза находится в районе города Бангкока
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