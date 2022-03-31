Приготовление пищи полезно для психики
Если вы предпочитаете готовить пищу дома, то это весьма положительно сказывается на психическом здоровье. К такому любопытному выводу пришли учёные из Edith Cowan University в Австралии.
Приготовление домашних блюд для семьи повышает настроение человека, поскольку он чувствует себя полезным и востребованным. Ещё с детства нас учили, что домашняя кухня намного лучше усваивается организмом, чем общепитовская, поскольку содержит надлежащее количество питательных веществ и минимум разного рода добавок и консервантов. Однако это не единственное достоинство приготовления пищи на дому. Исследователи из Австралии выяснили, что принимающие участие в кулинарных классах добровольцы значительно лучше справляются с тестами на интеллект. Также повысилось их собственное восприятие психического здоровья, вырос общий уровень удовлетворения от кулинарных способностей.
Исследование показало, что обучение приготовлению пищи заметно усиливает психическое здоровье и даже способствует установлению привычки к правильному питанию. Диета вообще важна для психики, и если мы употребляем правильные продукты, то тем самым замедляем неизбежные возрастные процессы ухудшения в работе мозга, противостоим ожирению и другим метаболическим расстройствам здоровья.
Любопытно, что на момент начала исследования в нём принимали участие 77% женщин и 23% мужчин. Но к концу этой программы уверенность в собственных силах на кухне оценивалась одинаково среди представителей обоего пола. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Edith Cowan University
Здоровье
австралийский государственный университет, расположенный в городе Перт в штате Западная Австралия
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