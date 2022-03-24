Приготовление пищи укрепляет здоровье тела и ума
Искусство кулинарии улучшает физическое и психическое здоровье. К такому выводу пришли австралийские учёные из Университета Эдит Коуэн.
Занимающиеся домашней стряпней люди чувствуют себя лучше, как физически, так и морально. Прошедшие через экспериментальную программу продолжительностью в 7 недель участники ощущали ее пользу в течении 6 месяцев. Оказалось, что приготовление пищи имеет некоторые поистине целебные преимущества, причём для разных аспектов здоровья человека, включая психические и физиологические. И положительный результат заключается не только в том, что люди начинают употреблять домашнюю пищу. Само её приготовление уже увеличивает уровень уверенности в себе.
657 добровольцев с 2016 по 2018 годы принимали участие в семинедельный программе, помогающей им научиться готовить здоровую пищу. Более 65% участников имели лишний вес. Авторы этой программы оценили её влияние на уверенность участников в приготовлении пищи и их самооценку психического здоровья, а также уровень общей удовлетворённости от жизни и поведение, связанное с диетой.
Было установлено, что у завершивших программу добровольцев отмечается заметное улучшение общего состояния здоровья, психического здоровья и некоторых других субъективных факторов. Причём даже через 6 месяцев после завершения программы эти её преимущества всё ещё сохранялись. А они могут объясняться не только изменением диеты, но и увлечением самим процессом приготовления пищи. Он положительно влиял на психику людей, так как повышал их уверенность в себе и в собственных силах. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Эдит Коуэн
Здоровье
государственный университет в Перте, Австралия. Назван в честь первой женщины, избранной в парламент Австралии, Эдит Коуэн
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