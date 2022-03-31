Популярный пластик может приводить к низкому весу у новорожденных мальчиков
Группа под руководством ученых из Манчестерского университета обнаружила, как воздействие на беременных женщин химического вещества, содержащегося во многих пластмассах, изменяет экспрессию белка, связанного с задержкой роста плода (ЗРП) у мальчиков.
Исследование, опубликованное в журнале Biology of Reproduction, является первым, в котором оценивается биологический эффект бисфенола А (BPA) на плацентарную ткань — мощный индикатор здоровья будущего ребенка. ЗРП возникает, когда плацента недостаточно хорошо работает, чтобы обеспечить ребенка питательными веществами для нормального роста. Это также связано с повышенным риском осложнений во время беременности.
Дети, рожденные с ЗРП, подвергаются повышенному риску высокого кровяного давления, ишемической болезни сердца, диабета 2 типа и заболеваний щитовидной железы в более позднем возрасте. Ученым уже известно, что у 90 % людей BPA содержится в крови и моче, и что его воздействие во время беременности может быть связано с низкой массой тела плода, особенно у мальчиков.
«Наше исследование плаценты предполагает, что это широко распространенное химическое вещество, обнаруженное в пластике, связывается с геном ESRRG, прерывая его сигнальные пути в плаценте, окружающей плод мужского пола. Это может повлиять на функционирование плаценты ребенка и, следовательно, на его развитие в утробе матери», - отмечает глава исследования, профессор Александр Хизелл из Манчестерского университета.
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Александр Хизелл
Здоровье
Профессор из Манчестерского университета
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