Популярный пластик может приводить к низкому весу у новорожденных мальчиков

«Наше исследование плаценты предполагает, что это широко распространенное химическое вещество, обнаруженное в пластике, связывается с геном ESRRG, прерывая его сигнальные пути в плаценте, окружающей плод мужского пола. Это может повлиять на функционирование плаценты ребенка и, следовательно, на его развитие в утробе матери», - отмечает глава исследования, профессор Александр Хизелл из Манчестерского университета.

Группа под руководством ученых из Манчестерского университета обнаружила, как воздействие на беременных женщин химического вещества, содержащегося во многих пластмассах, изменяет экспрессию белка, связанного с задержкой роста плода (ЗРП) у мальчиков.Исследование, опубликованное в журнале Biology of Reproduction, является первым, в котором оценивается биологический эффект бисфенола А (BPA) на плацентарную ткань — мощный индикатор здоровья будущего ребенка. ЗРП возникает, когда плацента недостаточно хорошо работает, чтобы обеспечить ребенка питательными веществами для нормального роста. Это также связано с повышенным риском осложнений во время беременности.Дети, рожденные с ЗРП, подвергаются повышенному риску высокого кровяного давления, ишемической болезни сердца, диабета 2 типа и заболеваний щитовидной железы в более позднем возрасте. Ученым уже известно, что у 90 % людей BPA содержится в крови и моче, и что его воздействие во время беременности может быть связано с низкой массой тела плода, особенно у мальчиков.Ранее специалисты рассказали, люди с какой группой крови чаще болеют тяжелой формой COVID-19