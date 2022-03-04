Группа крови играет ключевую роль в развитии тяжелой формы COVID-19

Соавтор исследования доктор Алиш Палмос из Института психиатрии, психологии и неврологии (IoPPN) Королевского колледжа Лондона отмечает: «Мы использовали чисто генетический подход для исследования большого количества белков крови и установили, что некоторые из них имеют причинно-следственную связь с развитием тяжелой формы COVID-19».

В новом исследовании было проанализировано более 3 000 белков для определения связанных с развитием тяжелой формы COVID-19. Полученные данные дают представление о потенциальных новых целях для лечения и профилактики тяжелой формы COVID-19.В исследовании, опубликованном в журнале PLOS Genetics, ученые определили шесть белков, которые повышают риск тяжелого течения COVID-19, и восемь белков, которые могут способствовать защите от тяжелого течения.Анализ показал, что фермент (ABO), определяющий группу крови, был причинно связан как с повышенным риском госпитализации, так и с потребностью в респираторной поддержке. Это подтверждает предыдущие выводы о связи группы крови с более высокой вероятностью смерти.Предыдущие исследования показали, что среди людей с положительным результатом на COVID-19 больше всего носителей II группы крови. Поэтому она является кандидатом для последующих исследований.Ранее ученые сообщили, что чай может помочь в борьбе с коронавирусом