Ученые нашли растение, помогающее в лечении язвенного колита

«Мы предполагаем, что основная активная фракция экстракта корневища A. hainanensis может использоваться в качестве пищевой и диетической добавки для лечения язвенного колита», — рассказывает Цзи Кайлонг из XTBG.

Язвенный колит (ЯК) — воспалительное заболевание кишечника, которое протекает в хронической форме с рецидивами. Ученые обнаружили, что растение Alpinia hainanensis может стать терапевтическим средством против ЯК. Alpinia hainanensis используется в качестве приправы и лекарственного средства на юго-западе Китая.В исследовании, опубликованном в Journal of Agricultural and Food Chemistry, ученые из Тропического ботанического сада Сишуанбаньна (XTBG) и Шанхайского института лекарственных веществ Китайской академии наук обнаружили, что экстракт корневища Alpinia hainanensis может облегчить ЯК, вызванный декстрансульфатом натрия. В исследовании сообщается не только об антиколитовых эффектах экстракта корневищ A. hainanensis, но также о выделении активного ингредиента и анализе предполагаемых путей биосинтеза.Ранее ученые обнаружили, что жизнь в большой семье снижает риск деменции