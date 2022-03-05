Жизнь в большой семье помогает снизить риск деменции

«Независимо от старения, урбанизации и ВВП мы обнаружили, что большие домохозяйства защищают от смертности от деменции», - отмечает глава исследования.

Исследователи эволюционной медицины из Университета Аделаиды, Австралия обнаружили, что люди, которые проживают в большой семье, имеют меньше шансов умереть от деменции и могут дольше сохранять болезнь на начальном уровне. Свои выводы они представили в исследовании в журнале PLOS ONE. Докторант из Университета Аделаиды и руководитель проекта Венпэн Ю говорит, что корреляция между размером домохозяйства и сниженным риском наихудших последствий деменции довольно сильная.Он подчеркнул, что это важное открытие для планирования услуг для ухода и проживания людей по мере старения. Оно показывает, что человеческие факторы — отношения, социальные связи и взаимодействие с близкими очень важны для борьбы с прогрессированием деменции.Венпэн Ю говорит, что, хотя исследование не показывает причинно-следственной связи между частотой смерти от деменции и размером домохозяйства, ясно, что проживание в больших семьях в значительной степени защищает от смертности от деменции с точки зрения возникновения деменции и ухудшения состояния пациентов с деменцией.Ранее стало известно, как выявить риск болезни Альцгеймера по глазам