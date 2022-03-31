Иммунолог рассказала, как смеси для кормления влияют на здоровье ребенка

Врач иммунолог-аллерголог рассказала о том, какое влияние смеси оказывают на организм малыша и почему так важно подходить к их выбору со всей ответственностью.

Многие мамы задаются вопросом: какую же смесь для кормления ребенка выбрать из того многообразия, что стоит на полках? Тем более, когда упаковки пестрят обещаниями: «для улучшения пищеварения», «для укрепления иммунитета», «гипоаллергенно».





«Анализ имеющихся научных данных показал, что многие из таких утверждений являются чересчур смелыми и не имеют достаточного научного обоснования. К чему это может привести? К постепенной замене грудного вскармливания на искусственное „с целью укрепления здоровья ребенка“. Специально беру в кавычки», — говорит эсперт.

Если естественное грудное вскармливание материнским молоком возможно, всегда нужно отдавать предпочтение ему. Все смеси увеличивают риски желудочно-кишечных заболеваний, респираторных и кишечных инфекций, а также ожирения. Урезание сроков грудного вскармливания повышает риск рака груди уже для самой матери.



Попытка заменить естественное кормление на магазинную смесь может привести к преждевременному походу к доктору. Несмотря на уверения производителей в гипоаллергенности их продукта, у ребенка могут появиться высыпания на коже или другие проблемы со здоровьем.

Более того, если у ребенка уже есть аллергия на молочные белки, даже гипоаллергенная смесь с высокой долей вероятности будет также провоцировать у него аллергические реакции.Учитывая огромное объемы смеси, которые в течение дня потребляет ребенок по отношению к весу своего тела, совершенно очевидно, что влияние смеси на организм малыша огромное. И если эта смесь каким-то образом вредит ребенку, этот вред может нанести огромный ущерб его здоровью, как в данный момент, так и в перспективе в процессе взросления.