Невролог объяснила, как снять головную боль во время беременности без рисков для ребенка

«Головные боли во время беременности чаще всего — это мигрень и головная боль от напряжения. Улучшение наступает после первого триместра, на 12-14 неделе. Это происходит из-за повышения уровня эстрогенов почти в 6 раз, но сразу после родов приступы могут возобновиться», — поясняет доктор.

Врач отмечает, что многие женщины, сталкиваясь с такой проблемой, пытаются ее терпеть, боясь принимать медикаменты. Другие, наоборот, не в силах терпеть, принимают обезболивающие.В период после родов такими провоцирующими факторами могут стать нехватка сна, стрессовое состояние, перемены в образе жизни и режиме дня, накопленная усталость, нерациональное питание.В каких случаях головной боли при беременности необходимо обратиться к врачу: появление новой, ранее незнакомой боли, учащение приступов, ухудшение зрения, подъем давления.Как можно купировать головную боль в домашних условиях? Если мы говорим о немедикаментозных методах, то это самомассаж и медитация, а также релаксационные техники. От головной боли может спасти стакан колы или чашка крепкого сладкого чая. Если нет противопоказаний, можно заменить чай на кофе.В некоторых случаях помогают техники отвлечения и переключения внимания, контрастный душ и полноценный сон. Если все же не удалось обойтись без лекарственных препаратов, то необходимо сцеживать и выливать грудное молоко на протяжении 3-4 периодов полувыведения препарата из организма. Для кормления малыша в это время используйте искусственную смесь.