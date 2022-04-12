Менструальная мигрень: что это такое и как ее лечить?

«Приступы возникают за два-три дня до цикла и продолжаются три-пять дней во время менструации. Головная боль пульсирующая, интенсивная, её могут сопровождать тошнота или повышенная чувствительность к свету и звукам. Боль такая, что нарушает повседневную активность», — поясняет эксперт.

Менструальная мигрень — это не просто головная боль. Она возникает в определенные дни цикла и отличается рядом симптомов.Что может спровоцировать этот вид мигрени? Наиболее частный триггер — резкое снижение уровня эстрогенов перед началом менструации. Как правило, это естественным образом происходит за несколько дней.Чтобы четко отследить эти приступы и не перепутать их с другими видами головной боли, специалист советует вести дневник головных болей. В нем нужно помечать дни, в которые возникают приступы, на протяжении трех-четырех месяцев. Тогда будет видна объективная картина.Частые, тяжёлые приступы менструальной мигрени лечатся гормональными препаратами под строгим контролем врача-гинеколога. Если у мигрени есть и другие причины, назначается комбинированная терапия.Назначение и подбор препаратов осуществляет только доктор! Желательно, чтобы в случае с менструальной мигренью гинеколог и невролог работали в паре.