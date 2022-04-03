Можно ли забеременеть после блокады фаллопиевых труб
Повреждение или блокада фаллопиевых труб не является необратимой. Однако она связана с некоторыми рисками для всей репродуктивной системы.
Блокада или повреждение фаллопиевы труб - распространённая причина бесплодия. Фаллопиевы трубы - это тонкие трубки в репродуктивной системе женщины, по которым переносятся яйцеклетки из яичников в матку, где и происходит впоследствии оплодотворение, а потом вынашивание. Они расположены по обе стороны от матки, и каждая трубка соединена с ней определёнными связками. Закупорка или повреждение фаллопиевой трубы не позволяет женщине забеременеть.
Заблокированные фаллопиевы трубы не дают зрелой яйцеклетке попасть в матку и быть там оплодотворённой сперматозоидами. Решившие больше никогда не рожать женщины часто проходит через перевязку фаллопиевых труб, но они могут закупориться и в результате каких-то патологических процессов. Для решения этой проблемы потребуется хирургическая операция. Она проводится для восстановления заблокированной или повреждённой фаллопиевой трубы.
Успех этих операций зависит от локализации и тяжести уровня непроходимости. А во время таких процедур пациент находится под общим наркозом. Если закупорка фаллопиевой трубы расположена близко от матки, то используется гистероскопия. Если закупорка зафиксирована на конце трубы ближе к яичнику, то применяют операции лапароскопии и лапаротомии. Каждая хирургическая операция связана с риском, включающим кровотечения, повреждение других органов вроде мочевого пузыря и кишечника, а также послеоперационной инфекции. Хирургия маточных труб - это сложная процедура, и необходимо консультироваться с врачом для того, чтобы понять все ее плюсы и минусы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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