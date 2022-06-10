Простейшая процедура позволяет забеременеть бесплодным женщинам
Закупорка фаллопиевых труб является обратимым процессом с помощью до смешного простой амбулаторной процедуры. К такому выводу пришли ученые из Университета Британской Колумбии в Канаде.
Закупорка фаллопиевых труб - это распространённая причина бесплодия у женщин. И вот теперь исследователи обнаружили, что проходимость этих труб можно восстановить с помощью очень короткой и до смешного простой амбулаторные процедуры, часто обеспечивающей естественное зачатие и позволяющей избежать больших расходов по лечению бесплодия. Про подозрение на блокаду необходимо воспользоваться рентгеном, чтобы определить, в каком именно месте заблокированы фаллопиевы трубы. Затем используется обычная тонкая проволочка, которая устраняет любые препятствия.
Исследователи установили, что примерно в 25% случаев то, что кажется на рентгене блокадой, на самом деле - не проблема при повторном сканировании. И пациенты не нуждаются в более инвазивных методах лечения. Приблизительно 26% женщин в Северной Америке имеют бесплодие, они неспособны зачать ребёнка и после года незащищённого секса. Авторы исследования изучали истории болезней 956 бесплодных женщин, обращавшихся в течение 6 лет в больницы. Всем им сообщали о том, что одна или обе фаллопиевы трубы заблокированы.
Используя новый метод диагностики и лечения, врачи смогли подарить полное функционирование фаллопиевых трубы 80% пациентов. Диагноз непроходимости ставился на основе процедуры под названием гистеросальпингограмма (ГСГ), использующей рентген и контрастное вещество. Однако иногда спазмы маточных труб или кусочки слизи становились на рентгене причиной видимой закупорки. Во второй раз этот тест не проводился, из-за чего женщин ошибочно переправляли на экстракорпоральное оплодотворение. Но при повторном ГСГ было выявлено, что почти у 25% женщин никакой непроходимости фаллопиевых труб не было. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Британской Колумбии
Медицина
один из самых известных университетов Канады, находится в городе Ванкувер. Университет учреждён в 1908 году актом провинциального законодательного собрания
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